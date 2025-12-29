ScholarGPS'e Göre Prof. Dr. Aras Bozkurt Uzaktan Eğitimde Dünya 1.'si

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, ScholarGPS verilerine göre uzaktan eğitim alanında dünya 1’incisi olarak öne çıktı.

Başarı ve sıralama detayları

Akademik performansın ölçülmesinde küresel çapta kabul gören ve yapay zekâ destekli analizleriyle tanınan ScholarGPS, 2025 yılı ’Highly Ranked Scholar’ listesini açıkladı. Prof. Dr. Aras Bozkurt, akademik üretkenliği, çalışmalarının kalitesi ve oluşturduğu küresel etki sayesinde uzaktan eğitim alanında Dünya 1.'si unvanına ulaşarak önemli bir başarı kaydetti.

ScholarGPS analizinde; Prof. Dr. Bozkurt, genel sıralamada tüm disiplinleri kapsayan değerlendirmede de dünyanın en üst yüzde 0.05lik (binde beş) dilimine girme başarısı gösterdi. Ayrıca ’Son 5 Yıl’ kategorisindeki performansıyla; ’Uzaktan Eğitim: Dünya 1.'si’, ’Eğitim Teknolojileri: Dünya 5.'si’, ’Eğitim: Dünya 20'ncisi’ ve ’Tüm Alanlar: Dünya 3 bin 94'üncüsü’ sıralamalarına yerleşti. Prof. Dr. Bozkurt, kariyeri boyunca ortaya koyduğu çalışmalarla ’Yaşam Boyu’ kategorisinde de ’Highly Ranked Scholar’ unvanına layık görüldü.

ScholarGPS hakkında

ScholarGPS, akademik başarıyı ölçmede yeni nesil bir standart olarak değerlendiriliyor. Platform, basit atıf sayılarını aşıp yapay zekâ, veri madenciliği ve gelişmiş istatistiksel analiz yöntemleri kullanarak kapsamlı değerlendirmeler sunuyor. Dünya çapında 55 bin kurum ve 30 milyondan fazla akademisyeni analiz eden platform; 200 milyondan fazla akademik yayını (makale, kitap, bildiri, patent) ve 3 milyar atıfı işleyerek araştırmacıların etkisini ölçüyor.

ScholarGPS, bilim dünyasını 14 Temel Alan, 177 Disiplin ve 350 binden fazla uzmanlık alanına ayırarak nokta atışı analizler sunuyor. Platformun sıralamaları, subjektif görüşlerden arındırılmış olarak araştırmacıların üretkenliği, kalitesi ve etkisi üzerine kurulu nicel verilere dayanıyor.

