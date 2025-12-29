DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

ScholarGPS'e Göre Prof. Dr. Aras Bozkurt Uzaktan Eğitimde Dünya 1.'si

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, ScholarGPS verilerine göre uzaktan eğitim alanında dünya birincisi oldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:39
ScholarGPS'e Göre Prof. Dr. Aras Bozkurt Uzaktan Eğitimde Dünya 1.'si

ScholarGPS'e Göre Prof. Dr. Aras Bozkurt Uzaktan Eğitimde Dünya 1.'si

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, ScholarGPS verilerine göre uzaktan eğitim alanında dünya 1’incisi olarak öne çıktı.

Başarı ve sıralama detayları

Akademik performansın ölçülmesinde küresel çapta kabul gören ve yapay zekâ destekli analizleriyle tanınan ScholarGPS, 2025 yılı ’Highly Ranked Scholar’ listesini açıkladı. Prof. Dr. Aras Bozkurt, akademik üretkenliği, çalışmalarının kalitesi ve oluşturduğu küresel etki sayesinde uzaktan eğitim alanında Dünya 1.'si unvanına ulaşarak önemli bir başarı kaydetti.

ScholarGPS analizinde; Prof. Dr. Bozkurt, genel sıralamada tüm disiplinleri kapsayan değerlendirmede de dünyanın en üst yüzde 0.05lik (binde beş) dilimine girme başarısı gösterdi. Ayrıca ’Son 5 Yıl’ kategorisindeki performansıyla; ’Uzaktan Eğitim: Dünya 1.'si’, ’Eğitim Teknolojileri: Dünya 5.'si’, ’Eğitim: Dünya 20'ncisi’ ve ’Tüm Alanlar: Dünya 3 bin 94'üncüsü’ sıralamalarına yerleşti. Prof. Dr. Bozkurt, kariyeri boyunca ortaya koyduğu çalışmalarla ’Yaşam Boyu’ kategorisinde de ’Highly Ranked Scholar’ unvanına layık görüldü.

ScholarGPS hakkında

ScholarGPS, akademik başarıyı ölçmede yeni nesil bir standart olarak değerlendiriliyor. Platform, basit atıf sayılarını aşıp yapay zekâ, veri madenciliği ve gelişmiş istatistiksel analiz yöntemleri kullanarak kapsamlı değerlendirmeler sunuyor. Dünya çapında 55 bin kurum ve 30 milyondan fazla akademisyeni analiz eden platform; 200 milyondan fazla akademik yayını (makale, kitap, bildiri, patent) ve 3 milyar atıfı işleyerek araştırmacıların etkisini ölçüyor.

ScholarGPS, bilim dünyasını 14 Temel Alan, 177 Disiplin ve 350 binden fazla uzmanlık alanına ayırarak nokta atışı analizler sunuyor. Platformun sıralamaları, subjektif görüşlerden arındırılmış olarak araştırmacıların üretkenliği, kalitesi ve etkisi üzerine kurulu nicel verilere dayanıyor.

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ARAS BOZKURT, SCHOLARGPS...

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ARAS BOZKURT, SCHOLARGPS VERİLERİNE GÖRE UZAKTAN EĞİTİM ALANINDA DÜNYA 1'İNCİSİ OLDU.

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ARAS BOZKURT, SCHOLARGPS...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geleceğin Paramedikleri Sakarya'da Buluştu: I. Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu
2
ScholarGPS'e Göre Prof. Dr. Aras Bozkurt Uzaktan Eğitimde Dünya 1.'si
3
Diyadin Tazekent İlkokulu’nda Miniklerle Turşu Şenliği
4
Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal Atatürk İlkokulu'nu Ziyaret Etti
5
Üniversiteli Gençler Kazdağları Bal Ormanı’nda Kestane ve Fidan Dikti
6
ÜAK Yönetim Kurulu 2025 Aralık Toplantısı Ordu Üniversitesi'nde
7
Fırat Üniversitesi 2025 Dış Paydaş Toplantısı: Kamu-Sanayi İş Birliği Güçlendirildi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı