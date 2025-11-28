Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

Eğitim ve Amaç

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, personelin kriz anlarında doğru ve etkili müdahale yapabilmesi amacıyla psikolojik ilk yardım eğitimi düzenledi. Eğitim, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edildi ve iki gün sürdü.

Uzman Eğitmen ve İçerik

Eğitimi, alanında uzman Zehra Gizem Ocak verdi. Program kapsamında katılımcılara psikolojik ilk yardımın temel yöntemleri, müdahale sürecinin aşamaları ile kriz ve travma durumlarının psikososyal etkileri hakkında kapsamlı bilgi sunuldu. Eğitimde ayrıca senaryo çalışmalarıyla etkileşimli öğrenme ortamı oluşturularak personelin deneyim ve önerilerini paylaşması sağlandı.

Psikolojik İlk Yardımın Niteliği

Eğitmen Ocak, psikolojik ilk yardımın kriz veya travma yaşayan kişilere yönelik insani, destekleyici ve pratik bir müdahale olduğunu vurguladı. Ocak, bu yaklaşımın güvenliğin sağlanmasını, temel ihtiyaçlara erişimi kolaylaştırmayı, sakinleştirme ve aktif dinleme yöntemlerini, doğru yönlendirmeyi ve ek zararların önlenmesini içerdiğini belirtti. Ayrıca, psikolojik ilk yardımın bir terapi yöntemi olmadığına dikkat çekerek şunları ifade etti: 'Bu çalışma yalnızca uzmanların yapacağı bir müdahale değildir; kişilere yaşadıklarını anlattırmak ya da duygularını analiz ettirmek değildir. Ayrıca zorlayıcı ya da baskılayıcı bir uygulama asla olamaz.'

Zamanlama ve Güvenli Alan Vurgusu

Ocak, psikolojik ilk yardımın kriz veya travma durumlarının hemen ardından, bireyin kendisini güvende hissettiği bir ortamda uygulanmasının önemine işaret etti. Bu müdahalenin amacı; bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak, fiziksel ve duygusal destek kaynaklarına erişimini sağlamak ve kontrol duygusunu yeniden kazanmalarını desteklemektir.

Eğitimin Kapanışı ve Hedef

Eğitimin ilk günü senaryo uygulamaları ve değerlendirme oturumlarıyla tamamlanırken, ikinci günde Kolaylaştırıcılık/Eğitmenlik Becerileri ile Psikolojik Özbakım başlıklarına odaklanıldı. Bu kapsamlı eğitimle, belediye personelinin kriz anlarında daha yetkin, bilinçli ve destekleyici bir yaklaşım sergilemesi hedeflendi.

