Diyarbakır'da 470 Okul Temizlendi: Vali Zorluoğlu Duyurdu

Vali Murat Zorluoğlu, merkezdeki 4 ilçede 470 okulun bahçe ve girişlerinin temizlendiğini ve okulların yarın açılacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:35
Vali Murat Zorluoğlu'dan açıklama

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, merkezdeki 4 ilçede 470 okulun bahçe ve girişlerinin temizlendiğini duyurdu.

Vali Zorluoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kıymetli Diyarbakırlı hemşerilerim. Yarın okullarımızı tekrar açıyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin güvenliği ve konforu için Valilik olarak kiraladığımız/temin ettiğimiz iş makinalarıyla merkezdeki 4 ilçemizde 470 okulumuzun bahçeleri ve girişlerinde temizlik yaptık. Diğer ilçelerimizde de kaymakamlarımız bu çalışmayı yürütüyor. Buzlanmanın devam etmesinden dolayı başta öğrenci taşıyan araçlar olmak üzere, herkesin normalden daha dikkatli ve tedbirli davranması gerekmektedir. Güzel bir hafta dilerim"

Paylaşımda ayrıca diğer ilçelerde de kaymakamlıkların bu çalışmayı yürüttüğü vurgulandı ve vatandaşlar buzlanma nedeniyle daha tedbirli olmaya davet edildi.

