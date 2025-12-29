Hendek'te Eğitime Kar ve Buzlanma Nedeniyle 1 Gün Daha Ara

Hendek Kaymakamlığı, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı yeni tatil kararlarını duyurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullar ile taşımalı eğitim faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Karar ve Kapsam

Kaymakamlık tarafından alınan karara göre; ilk ve ortaöğretim taşımalı eğitimine 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle ara verildi. İlçe genelinde yürütülen taşımalı eğitim çalışmaları, olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün daha ertelendi.

Taşımalı Eğitime Ara Verilen Mahalleler

Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Muradiye, Hicriye, Bıçkıatik, Eskibıçkı, Harmantepe, Kırktepe ve Kocatöngel mahallelerinden gerçekleştirilen taşımalı eğitim faaliyetleri 30 Aralık Salı günü için iptal edildi.

Hendek Kaymakamlığı, ilçe genelindeki olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların ve öğrencilerin tedbirli olması gerektiğini belirtti.

