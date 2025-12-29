Mardin'de Kar Tatili Uzadı: Eğitime 30 Aralık 2025'te de Ara

Valilikten açıklama

Mardin Valiliği, meteorolojiden gelen dondurucu soğuk ve buzlanma uyarıları üzerine vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla eğitime verilen aranın bir gün daha uzatıldığını duyurdu.

Yapılan değerlendirme sonucu 30 Aralık 2025 Salı günü il genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Açıklamada, Mardin genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre buzlanma ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personelin 30 Aralık 2025 Salı günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

MARDİN'DE KAR TATİLİ UZADI: EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA