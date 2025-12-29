DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
5.955,11 4,74%
BITCOIN
3.766.291,19 -0,13%

Mardin'de Kar Tatili Uzadı: Eğitime 30 Aralık 2025'te de Ara

Mardin Valiliği, yoğun kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle eğitime verilen arayı 30 Aralık 2025 Salı günü için bir gün daha uzattı; bazı kamu personeli idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:41
Mardin'de Kar Tatili Uzadı: Eğitime 30 Aralık 2025'te de Ara

Mardin'de Kar Tatili Uzadı: Eğitime 30 Aralık 2025'te de Ara

Valilikten açıklama

Mardin Valiliği, meteorolojiden gelen dondurucu soğuk ve buzlanma uyarıları üzerine vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla eğitime verilen aranın bir gün daha uzatıldığını duyurdu.

Yapılan değerlendirme sonucu 30 Aralık 2025 Salı günü il genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Açıklamada, Mardin genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre buzlanma ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personelin 30 Aralık 2025 Salı günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

MARDİN'DE KAR TATİLİ UZADI: EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA

MARDİN'DE KAR TATİLİ UZADI: EĞİTİME BİR GÜN DAHA ARA

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Eğitime 2 Gün Ara: Yoğun Buzlanma ve Kar Yağışı
2
Hendek'te Eğitime Kar ve Buzlanma Nedeniyle 1 Gün Daha Ara
3
Mardin'de Kar Tatili Uzadı: Eğitime 30 Aralık 2025'te de Ara
4
ScholarGPS'e Göre Prof. Dr. Aras Bozkurt Uzaktan Eğitimde Dünya 1.'si
5
GİBTÜ Azerbaycan'da ATU ve İlahiyat Enstitüsü ile İş Birliği Anlaşması
6
STSO'dan Mesleki Eğitime Destek: TOBB‑YÖK Protokolüyle Sivas Eşleştirmesi
7
Aydın'da Öğrencilere 'Bilimsel Araştırma Yöntemleri' Eğitimi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı