Elazığ'da Eğitime 2 Gün Ara: Yoğun Buzlanma ve Kar Yağışı

Elazığ'da 30.12.2025 ve 31.12.2025 tarihlerinde yoğun buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi; malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 18:19
Elazığ’da yoğun buzlanma ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verildi.

Valilik Açıklaması

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; 30.12.2025 Salı günü yoğun buzlanma ve 31.12.2025 Çarşamba günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

