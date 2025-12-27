Diyarbakırlı Arıcı Cevat: 50'inde Üniversite, 60'ında Zaza Diliyle Yazdı

Cevat Yıldız, Diyarbakır'da arıcılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlarken geç yaşta başladığı eğitim hayatını kitaplarla taçlandırdı.

Hayatı ve eğitimi

Diyarbakır'da yaşayan 62 yaşındaki Cevat Yıldız, 50 yaşında üniversite eğitimine başladı. Anadolu Üniversitesi'nde açıköğretim ile ön lisans ilahiyat eğitimi aldı. Ardından aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamlayarak lisans diplomasını elde etti.

58 yaşında Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Zaza Dili ve Edebiyatı üzerine yüksek lisans yapan Yıldız, akademik sürecin ardından yazarlığa yöneldi.

Zaza dili, kitapları ve mesajı

61 yaşında ilk eserini Zazaca atasözleri kitabı olarak yayımlayan Yıldız, 62 yaşında ise 'Ageyr be' adlı şiir kitabını çıkardı. Yıldız, Zaza dilinin korunmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Herkes ana dilini evinde ailesiyle konuşursa bu diller kaybolmaz, yaşatılır. Bütün dillerin konuşularak yaşatılmasını istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın dillerin korunması ve yaşatılması konusunda önemli çalışmaları var."

Yıldız, UNESCO'nun 2009 raporunda Zaza dilini kaybolma tehlikesi altında göstermesinin kendisini bu alanda çalışmalar yapmaya sevk ettiğini belirtti.

DİYARBAKIR'DA ARICILIK YAPAN CEVAT YILDIZ, 50 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE BAŞLADI, 60 YAŞINDA İLK KİTABINI YAZARAK YAZARLIĞA ADIM ATTI.