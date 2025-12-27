Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması: Eğitimde Teknoloji mi, İnsan İlişkisi mi?

Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması devam ediyor

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması kapsamında ikinci karşılaşma, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında gerçekleştirildi. Tartışmada öğrenciler, eğitimde teknoloji ile öğretmen-öğrenci ilişkisi arasındaki önceliği ele aldı.

İkinci münazara: Teknoloji mi, insan ilişkisi mi?

Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "Eğitimde teknolojik araçlar öncelikli olmalıdır" teziyle savunma yaparken; Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Eğitimde öğretmen-öğrenci ilişkisi öncelikli olmalıdır" görüşünü savundu. Belirlenen tezler doğrultusunda yürütülen münazarada katılımcılar, eleştirel düşünme, etkili ifade ve akademik tartışma becerilerini sergileyerek nitelikli bir yarışma ortaya koydu.

Yarışmanın ilk etabı ve amaç

Yarışmanın ilk münazarası ise Bayburt Lisesi ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenmişti. İlk karşılaşmada Bayburt Lisesi öğrencileri "Eğitimin öncelikli amacı değerler eğitimidir" tezini savunurken; Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Eğitimin öncelikli amacı bilgi aktarımıdır" tezini dile getirmişti.

Liseler Arası Münazara Yarışması ile öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri, tartışma kültürünü geliştirmeleri ve akademik gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor. Etkinlik, Bayburt eğitim camiasında hem rekabet hem de fikir alışverişi açısından önemli bir platform olmaya devam ediyor.

BAYBURT’TA 'LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI' DEVAM EDİYOR