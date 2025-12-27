DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.758.626,11 0,07%

Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması: Eğitimde Teknoloji mi, İnsan İlişkisi mi?

Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması'nda Aydıntepe ÇPAL ile Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri eğitimde teknoloji ve insan ilişkisini tartıştı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:01
Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması: Eğitimde Teknoloji mi, İnsan İlişkisi mi?

Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması devam ediyor

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Münazara Yarışması kapsamında ikinci karşılaşma, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında gerçekleştirildi. Tartışmada öğrenciler, eğitimde teknoloji ile öğretmen-öğrenci ilişkisi arasındaki önceliği ele aldı.

İkinci münazara: Teknoloji mi, insan ilişkisi mi?

Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "Eğitimde teknolojik araçlar öncelikli olmalıdır" teziyle savunma yaparken; Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Eğitimde öğretmen-öğrenci ilişkisi öncelikli olmalıdır" görüşünü savundu. Belirlenen tezler doğrultusunda yürütülen münazarada katılımcılar, eleştirel düşünme, etkili ifade ve akademik tartışma becerilerini sergileyerek nitelikli bir yarışma ortaya koydu.

Yarışmanın ilk etabı ve amaç

Yarışmanın ilk münazarası ise Bayburt Lisesi ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenmişti. İlk karşılaşmada Bayburt Lisesi öğrencileri "Eğitimin öncelikli amacı değerler eğitimidir" tezini savunurken; Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Eğitimin öncelikli amacı bilgi aktarımıdır" tezini dile getirmişti.

Liseler Arası Münazara Yarışması ile öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri, tartışma kültürünü geliştirmeleri ve akademik gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor. Etkinlik, Bayburt eğitim camiasında hem rekabet hem de fikir alışverişi açısından önemli bir platform olmaya devam ediyor.

BAYBURT’TA 'LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI' DEVAM EDİYOR

BAYBURT’TA 'LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI' DEVAM EDİYOR

BAYBURT’TA 'LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI' DEVAM EDİYOR

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de 'Özel Çocuklar Güzel Kutular' Projesiyle Türkiye'nin Lezzetleri Bir Arada
2
Bayburt'ta Liseler Arası Münazara Yarışması: Eğitimde Teknoloji mi, İnsan İlişkisi mi?
3
571 Genç Komando Mezun — Orgeneral Ali Çardakcı'dan 'Gönül Coğrafyası' Vurgusu
4
Prof. Dr. Muammer Tuna Köyceğiz Tazelenme Kampüsü'nde 'Aydınlanmanın Işığında Cumhuriyet' Konferansı
5
Kütahya’da Çinicilik Etkinliği: 'Kütahya’nın Kadim Kültürü' Söyleşi ve Atölye
6
571 Genç Komando Göreve Hazır: Orgeneral Ali Çardakcı’dan 'Gönül Coğrafyası' Vurgusu
7
TU11 Destek Programı Sonuçlandı: BTÜ’nün 5 Projesi Desteklendi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti