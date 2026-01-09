Doç. Dr. Müge Manga EBYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Oldu

Devir teslim töreni gerçekleştirildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Müge Manga, düzenlenen törende görevi önceki müdür Prof. Dr. Necdet Tozlu'dan devraldı.

Törende konuşan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, görev süresi boyunca enstitüye sunduğu katkılar dolayısıyla Prof. Dr. Necdet Tozlu'ya teşekkür etti ve görevi devralan Doç. Dr. Müge Manga'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Devir teslim törenine ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Çağrı Çırak da katıldı.

