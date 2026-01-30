Doktoralı Öğretmenler Eğitim-Bir-Sen’e Akademik Sorunlarını Aktardı

Doktoralı Öğretmenler Koordinasyon Ekibi, Eğitim-Bir-Sen ile doktoralı öğretmenlerin akademik çalışmalar, doçentlik süreçleri ve çözüm taleplerini görüştü.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:16
Doktoralı Öğretmenler Koordinasyon Ekibi üyeleri, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Sekreter Talat Yavuz ve Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman ile bir araya geldi. Ziyarette, doktora sonrası akademik üretim ve doçentlik başvurularına ilişkin sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıya katılan koordinasyon ekibi, doktora eğitimini tamamlamış yaklaşık 5 bin öğretmen adına sahada edinilen tecrübelerin bilimsel çalışmalara dönüştürülmesinde yaşanan güçlükleri ve beklentilerini aktardı.

Görüşmede öne çıkan konular

Öğretmenler, mevcut uygulamaların akademik süreçleri zorlaştırdığını belirterek kurumsal işleyişin netleştirilmesi ve eşitlik ilkesinin güçlendirilmesi yönünde düzenlemeler talep etti. Özellikle doçentlik başvurularında üniversitelerde ders verme şartının uygulamadaki farklılıkları vurgulandı; öğretmenler, ders verme taleplerinin usul gerekçeleriyle karşılık bulmadığını ve görevlendirmelerin kurumdan kuruma değiştiğini kaydetti.

Bu çerçevede, üniversitelerde ders verme imkanının kurumsal bir çerçeveye kavuşturulması ve kendi alanlarında belirli bir hizmet süresini tamamlayan öğretmenlerin bu kriterden muaf tutulması talep edildi.

Etik kurul raporu süreçlerinde aranan "fiilen üniversitede çalışma" koşulunun saha araştırmalarını zorlaştırdığına dikkat çeken doktoralı öğretmenler, bu konuda kolaylaştırıcı düzenlemeler istediklerini belirtti. Ayrıca bilimsel toplantılara katılım süreçlerinin izin ve destek kriterlerine bağlanması, doktora sonrası akademik çalışmalar için veri tabanlarına erişim ve benzeri hizmetlerin sürdürülmesi talep edildi.

Öğretmenler, lisansüstü eğitim yapmış tüm öğretmenlere verilen artırımlı ek ders ücretinin, Bakanlık ve Ar-Ge birimlerinde görevlendirildiklerinde kesildiğini ifade ederek bu uygulamaya çözüm bulunmasını talep etti.

Genel Sekreter Talat Yavuz'un Değerlendirmesi

Talat Yavuz, doktoralı öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye için büyük bir hazine olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Doktoralı öğretmenlerin birikimlerini doğru değerlendirmek, eğitimin niteliğini artırdığı gibi üniversiteler için de sahada yetişmiş, güçlü bir insan kaynağı anlamına gelmektedir. Doktoralı öğretmenlerimizin talepleri son derece haklı ve makuldür. Sahadaki tecrübelerini bilim dünyasına taşımak, akademik birikimleriyle eğitim sistemine katkı sunmak isteyen doktoralı öğretmenlerimizin yaşadığı sorunların farkındayız. Bu sorunların çözümü için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Toplantıda dile getirilen talep ve sorunların çözümüne yönelik çalışmaların takip edileceği ve ilgili taraflarla iletişimin sürdürüleceği belirtildi.

