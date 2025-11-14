Dr. Ahmet Özkul: Hayatın İçinde Olun, İz Bırakın - BTÜ Konuşmaları

BTÜ Konuşmaları'nda Dr. Ahmet Özkul: 'Hayatın içinde olun, iz bırakın'

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından düzenlenen BTÜ Konuşmaları'nın 5'inci sezon 46'ncı bölümünde konuk olan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, 'Sağlığa ve Topluma Adanmış Bir Ömür' başlıklı konuşmasında girişimcilik, kurumsallaşma ve sosyal sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Program, Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirildi. Etkinliğe BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Sinan Uyanık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hayat Hastanesi'nden Hayat Sağlık Grubu'na uzanan yolculuk

Dr. Özkul, 1978'de temelleri atılan Hayat Hastanesi'nin bugün Hayat Sağlık Grubu çatısı altında büyüdüğünü anlattı. Kurumsallaşmanın ve işletmenin ikinci kuşaklara devredilmesinin gerçek başarıyı getirdiğini vurgulayan Özkul, 2014'te kurdukları Türkiye Hayat Sağlık Vakfı ile birikimleri topluma fayda sağlayacak projelere dönüştürme hedeflerini paylaştı.

'Gerçek öğrenme yaşarken başlar'

Özkul, öğrencilere seslenerek iş hayatına erken adım atmanın önemini şu sözlerle aktardı: 'Üniversiteyi bitirince hayatla karşılaşıyorsunuz. Bu nedenle mezun olduktan değil, öğrencilik yıllarından itibaren iş hayatına adım atmalısınız.' Çevre ilişkilerini iyi kurmanın ve mesleki alanda çalışmanın kişiyi hayata bir adım öne geçireceğini belirtti.

'Yazın, üretin, iz bırakın'

Not tutmanın, yazmanın ve düşünceleri kayıt altına almanın önemine dikkat çeken Özkul, 'Kitap yazmak, günlük tutmak çok değerli. Yazmak, insanın tecrübesini ortaya koyar.' dedi. Öğrencilere hedeflerini yüksek tutma ve okudukları meslek alanlarında aktif olma çağrısı yaptı.

Sosyal sorumluluk ve kalıcı iz

Topluma katkı sağlayan projelerde yer almanın önemine işaret eden Özkul, 'Sosyal iz bırakan çalışmalar içinde olmak çok önemli.' ifadesini kullandı ve girişimcilikte adanmışlık, sabır ve amaç sahibi olmanın başarıdaki rolünü vurguladı.

Konuşmasını BTÜ'de gördüğü vizyondan etkilendiğini belirterek sonlandıran Dr. Özkul, programın soru-cevap bölümünün ardından BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar tarafından takdim edilen plaketle ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

