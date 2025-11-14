Dr. Ahmet Özkul: Hayatın İçinde Olun, İz Bırakın - BTÜ Konuşmaları

Dr. Ahmet Özkul, BTÜ Konuşmaları'nda Hayat Hastanesi'nin serüvenini, Türkiye Hayat Sağlık Vakfı'nı ve girişimcilik ile sosyal sorumluluğun önemini anlattı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:41
Dr. Ahmet Özkul: Hayatın İçinde Olun, İz Bırakın - BTÜ Konuşmaları

BTÜ Konuşmaları'nda Dr. Ahmet Özkul: 'Hayatın içinde olun, iz bırakın'

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından düzenlenen BTÜ Konuşmaları'nın 5'inci sezon 46'ncı bölümünde konuk olan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, 'Sağlığa ve Topluma Adanmış Bir Ömür' başlıklı konuşmasında girişimcilik, kurumsallaşma ve sosyal sorumluluğun önemine dikkat çekti.

Program, Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirildi. Etkinliğe BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ve Prof. Dr. Sinan Uyanık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hayat Hastanesi'nden Hayat Sağlık Grubu'na uzanan yolculuk

Dr. Özkul, 1978'de temelleri atılan Hayat Hastanesi'nin bugün Hayat Sağlık Grubu çatısı altında büyüdüğünü anlattı. Kurumsallaşmanın ve işletmenin ikinci kuşaklara devredilmesinin gerçek başarıyı getirdiğini vurgulayan Özkul, 2014'te kurdukları Türkiye Hayat Sağlık Vakfı ile birikimleri topluma fayda sağlayacak projelere dönüştürme hedeflerini paylaştı.

'Gerçek öğrenme yaşarken başlar'

Özkul, öğrencilere seslenerek iş hayatına erken adım atmanın önemini şu sözlerle aktardı: 'Üniversiteyi bitirince hayatla karşılaşıyorsunuz. Bu nedenle mezun olduktan değil, öğrencilik yıllarından itibaren iş hayatına adım atmalısınız.' Çevre ilişkilerini iyi kurmanın ve mesleki alanda çalışmanın kişiyi hayata bir adım öne geçireceğini belirtti.

'Yazın, üretin, iz bırakın'

Not tutmanın, yazmanın ve düşünceleri kayıt altına almanın önemine dikkat çeken Özkul, 'Kitap yazmak, günlük tutmak çok değerli. Yazmak, insanın tecrübesini ortaya koyar.' dedi. Öğrencilere hedeflerini yüksek tutma ve okudukları meslek alanlarında aktif olma çağrısı yaptı.

Sosyal sorumluluk ve kalıcı iz

Topluma katkı sağlayan projelerde yer almanın önemine işaret eden Özkul, 'Sosyal iz bırakan çalışmalar içinde olmak çok önemli.' ifadesini kullandı ve girişimcilikte adanmışlık, sabır ve amaç sahibi olmanın başarıdaki rolünü vurguladı.

Konuşmasını BTÜ'de gördüğü vizyondan etkilendiğini belirterek sonlandıran Dr. Özkul, programın soru-cevap bölümünün ardından BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar tarafından takdim edilen plaketle ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BTÜ KONUŞMALARI’NIN KONUĞU HAYAT HASTANESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. AHMET ÖZKUL, "GERÇEK BAŞARI...

BTÜ KONUŞMALARI’NIN KONUĞU HAYAT HASTANESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. AHMET ÖZKUL, "GERÇEK BAŞARI, İŞLETMELERİ KURUMSALLAŞTIRARAK YÖNETİMİ İKİNCİ KUŞAKLARA DEVREDEBİLMEKTEN VE TOPLUMA KATKI SAĞLAYACAK PROJELERDE VAR OLMAKTAN GEÇER. DOLAYISIYLA HAYATIN İÇİNDE OLUN, İZ BIRAKIN" DEDİ.

BTÜ KONUŞMALARI’NIN KONUĞU HAYAT HASTANESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. AHMET ÖZKUL, "GERÇEK BAŞARI...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Üniversitesi Girişim Vadisi ile Türkiye'nin Teknoloji Üssü Oluyor
2
ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı: YKS, KPSS ve MSÜ Tarihleri
3
ADÜ İletişim Fakültesi'nde Bilgisayar Laboratuvarları Yenilendi
4
Pazarlar Spor Lisesi Sezona 85 Öğrenciyle Başladı — 85 Madalya Hedefi
5
2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor
6
Kütahya Belediyesi'nden 'Etkili İletişim Davranış Biçimleri' Eğitimi
7
SAÜ'de Yeni Eğitim Modeli Tartışıldı: Hamza Al'dan Yapay Zeka ve YÖK 2030 Vurgusu

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları