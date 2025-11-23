DTO Başkanı Uğur Erdoğan: Öğretmenler Türkiye’nin Geleceğini İnşa Eden Mimarlar

DENİZLİ (İHA) – Eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, öğretmenleri "Türkiye’nin geleceğini inşa eden mimarlar" olarak nitelendirdi.

Atatürk'ün Sözünü Hatırlattı

Başkan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözüne atıfta bulunarak, eğitimi ve eğitimcileri her zaman önemsediklerini vurguladı.

Erdoğan mesajında, Atatürk'ün emanet ettiği; çağdaş, bilgiyi rehber alan, akıl ve bilim yolunda ilerleyen Türkiye'nin temelinin öğretmenlerin omuzlarında olduğunu belirtti. "Bu şehrin ticaretinde, sanayisinde ve toplumsal gelişiminde onların emeği vardır. Tüm öğretmenlerimize minnettarız" dedi.

Eğitimin ve Öğretmenin Önemi

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odası olarak eğitimi ve eğitimcileri her zaman desteklediklerini ifade etti. Teknolojiyle hızla dönüşen dünyada, öğretmenlerin rolü daha da kritik hale geldiğini söyleyen Erdoğan, bir ülkenin üretim gücünden girişimcilik ruhuna, ticari vizyonundan toplumsal dayanışmasına kadar her değerin kaynağında öğretmenlerin yaktığı ışığın bulunduğunu vurguladı.

"Denizli Ticaret Odası olarak üretimin de ticaretin de eğitimle güçleneceğine inanıyoruz ve öğretmenlerimizin emeğini, alın terini ve değerini her platformda savunuyoruz," diyen Erdoğan, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aramızda olmayan tüm öğretmenleri saygı ve rahmetle andıklarını; görevini özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladıklarını ifade etti.

