DTO Başkanı Uğur Erdoğan: Öğretmenler Türkiye’nin Geleceğini İnşa Eden Mimarlar

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri 'Türkiye’nin geleceğini inşa eden mimarlar' olarak nitelendirip eğitimcilerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:11
DTO Başkanı Uğur Erdoğan: Öğretmenler Türkiye’nin Geleceğini İnşa Eden Mimarlar

DTO Başkanı Uğur Erdoğan: Öğretmenler Türkiye’nin Geleceğini İnşa Eden Mimarlar

DENİZLİ (İHA) – Eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, öğretmenleri "Türkiye’nin geleceğini inşa eden mimarlar" olarak nitelendirdi.

Atatürk'ün Sözünü Hatırlattı

Başkan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözüne atıfta bulunarak, eğitimi ve eğitimcileri her zaman önemsediklerini vurguladı.

Erdoğan mesajında, Atatürk'ün emanet ettiği; çağdaş, bilgiyi rehber alan, akıl ve bilim yolunda ilerleyen Türkiye'nin temelinin öğretmenlerin omuzlarında olduğunu belirtti. "Bu şehrin ticaretinde, sanayisinde ve toplumsal gelişiminde onların emeği vardır. Tüm öğretmenlerimize minnettarız" dedi.

Eğitimin ve Öğretmenin Önemi

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Ticaret Odası olarak eğitimi ve eğitimcileri her zaman desteklediklerini ifade etti. Teknolojiyle hızla dönüşen dünyada, öğretmenlerin rolü daha da kritik hale geldiğini söyleyen Erdoğan, bir ülkenin üretim gücünden girişimcilik ruhuna, ticari vizyonundan toplumsal dayanışmasına kadar her değerin kaynağında öğretmenlerin yaktığı ışığın bulunduğunu vurguladı.

"Denizli Ticaret Odası olarak üretimin de ticaretin de eğitimle güçleneceğine inanıyoruz ve öğretmenlerimizin emeğini, alın terini ve değerini her platformda savunuyoruz," diyen Erdoğan, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aramızda olmayan tüm öğretmenleri saygı ve rahmetle andıklarını; görevini özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladıklarını ifade etti.

EĞİTİM CAMİASININ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLAYAN DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR...

EĞİTİM CAMİASININ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLAYAN DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, ÖĞRETMENLERİ ‘TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDEN MİMARLAR’ OLARAK NİTELENDİRDİ.

İLGİLİ HABERLER

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emre Çalışkan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
2
DTO Başkanı Uğur Erdoğan: Öğretmenler Türkiye’nin Geleceğini İnşa Eden Mimarlar
3
Depremde 92 Öğrencisini Kaybeden Öğretmen Metin Acıpayam Anlattı
4
Kitap Kaşifleri Kulübü Salih Yıldız Ortaokulu'nda Okuma Kültürü Yaratıyor
5
Sivas'ta Görme Engelli Öğretmenler: Göz Teması Olmasa da Gönül Bağıyla Eğitiyorlar
6
Sultangazi'de Öğretmenler Günü Yürüyüşü: Şehitler ve Gazze'deki Kadınlar Anıldı
7
Yozgat'ta 3 Müzik Öğretmeni Polifonik Çok Sesli Çocuk Korosu'nu Kurdu

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor