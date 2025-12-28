DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

BARÜ 7 Programıyla Engelsiz Üniversite Program Nişanı'nda İlk 7'de

Bartın Üniversitesi, YÖK'ün ödül töreninde 7 programıyla 'Engelsiz Üniversite Program Nişanı' alarak en çok nişan alan ilk 7 üniversite arasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:49
BARÜ 7 Programıyla Engelsiz Üniversite Program Nişanı'nda İlk 7'de

BARÜ 7 programıyla 'Engelsiz Üniversite Program Nişanı'nda ilk 7'de

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ödül töreninde 7 programıyla Engelsiz Üniversite Program Nişanı almaya hak kazanarak, en çok nişan alan ilk 7 yükseköğretim kurumu arasında yer aldı.

Tören ve ödül takdimi

YÖK'ün, üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreninde BARÜ’nün erişilebilirlik çalışmalarına dikkat çekildi. Törende BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile BARÜ Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tahir Mete Artar de hazır bulundu. Ödül, Rektör Akkaya’ya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi.

YÖK Başkanı Özvar'ın değerlendirmesi

Prof. Dr. Erol Özvar törende, "Üniversite kampüslerinin engelli öğrenciler açısından her yönüyle erişilebilir olması, yükseköğretimde fırsat eşitliğinin ve insan onuruna yakışır eğitimin temel şartlarından biridir. Fiziksel engellerin ortadan kaldırılması, eğitim ortamlarının tüm bireyler için kullanılabilir hale getirilmesi ve akademik süreçlere eşit katılımın sağlanması, engelli öğrencilerin potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabilmeleri açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Özvar ayrıca, 2024-2025 eğitim öğretim yılında değerlendirilen başvurularla ilgili olarak 112 üniversiteden 1.768 başvuru alındığını, bunlardan 124 başvurunun 'Engelsiz Üniversite Bayrağı' ve 138 başvurunun 'Engelsiz Üniversite Program Nişanı' almaya hak kazandığını belirtti.

BARÜ'den sürdürülebilir erişilebilirlik taahhüdü

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, 7 programın nişan almasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, eğitim-öğretim faaliyetleri, sosyal yaşam ve fiziki mekânları kapsayan her alanda erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. BARÜ'nün aldığı nişan, üniversitenin engelsiz ve erişilebilir kampüs vizyonunu bir kez daha tescilledi.

BARÜ’NÜN 7 PROGRAMI "ENGELSİZ ÜNİVERSİTE PROGRAM NİŞANI" ALDI

BARÜ’NÜN 7 PROGRAMI "ENGELSİZ ÜNİVERSİTE PROGRAM NİŞANI" ALDI

BARÜ’NÜN 7 PROGRAMI "ENGELSİZ ÜNİVERSİTE PROGRAM NİŞANI" ALDI

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da MayaMat’e 3 Binin Üzerinde Başvuru
2
BEUN Alaplı MYO'dan Okullara Konser: 5 Binden Fazla Gence Ulaşıldı
3
BARÜ 7 Programıyla Engelsiz Üniversite Program Nişanı'nda İlk 7'de
4
Erdemli’de Veliler ‘Okuyan Aile’ Projesinde Sınav Heyecanı Yaşadı
5
Erdemli'de Veliler Kitaptan Sınava Girdi: 'Okuyan Aile, Güçlü Gelecek' Projesi
6
Köyceğiz Tazelenme Kampüsü’nde ‘Nefes Teknikleri ve Meditasyon’ Sonrası Yarıyıl Tatili Başladı
7
ESOGÜ'de 'Gençlerle El Ele, Gönül Gönüle' Projesi Kapanış Töreni

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti