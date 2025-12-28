BARÜ 7 Programıyla Engelsiz Üniversite Program Nişanı'nda İlk 7'de

BARÜ 7 programıyla 'Engelsiz Üniversite Program Nişanı'nda ilk 7'de

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ödül töreninde 7 programıyla Engelsiz Üniversite Program Nişanı almaya hak kazanarak, en çok nişan alan ilk 7 yükseköğretim kurumu arasında yer aldı.

Tören ve ödül takdimi

YÖK'ün, üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreninde BARÜ’nün erişilebilirlik çalışmalarına dikkat çekildi. Törende BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile BARÜ Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tahir Mete Artar de hazır bulundu. Ödül, Rektör Akkaya’ya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi.

YÖK Başkanı Özvar'ın değerlendirmesi

Prof. Dr. Erol Özvar törende, "Üniversite kampüslerinin engelli öğrenciler açısından her yönüyle erişilebilir olması, yükseköğretimde fırsat eşitliğinin ve insan onuruna yakışır eğitimin temel şartlarından biridir. Fiziksel engellerin ortadan kaldırılması, eğitim ortamlarının tüm bireyler için kullanılabilir hale getirilmesi ve akademik süreçlere eşit katılımın sağlanması, engelli öğrencilerin potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabilmeleri açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Özvar ayrıca, 2024-2025 eğitim öğretim yılında değerlendirilen başvurularla ilgili olarak 112 üniversiteden 1.768 başvuru alındığını, bunlardan 124 başvurunun 'Engelsiz Üniversite Bayrağı' ve 138 başvurunun 'Engelsiz Üniversite Program Nişanı' almaya hak kazandığını belirtti.

BARÜ'den sürdürülebilir erişilebilirlik taahhüdü

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, 7 programın nişan almasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, eğitim-öğretim faaliyetleri, sosyal yaşam ve fiziki mekânları kapsayan her alanda erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. BARÜ'nün aldığı nişan, üniversitenin engelsiz ve erişilebilir kampüs vizyonunu bir kez daha tescilledi.

