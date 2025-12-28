DOLAR
Sinop’ta Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara (29 Aralık 2025)

Sinop'un yüksek kesimlerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık 2025'te Ayancık ve Durağan'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi; bazı ilçelerde kısmi kesinti uygulandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 23:08
Sinop’ta Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara (29 Aralık 2025)

Sinop’ta taşımalı eğitime 1 gün ara

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve oluşan buzlanma ile don riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Hangi ilçeler etkilendi?

Valilik açıklamasına göre, olumsuz hava koşullarının ulaşımda risk oluşturabileceği değerlendirilerek 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Ayancık ve Durağan ilçelerinde taşımalı eğitim tamamen durduruldu. Merkez ilçe ile birlikte Erfelek, Gerze ve Türkeli ilçelerinin bazı bölgelerinde taşımalı eğitime kısmi ara verildi. Öte yandan Boyabat, Dikmen ve Saraydüzü ilçelerinde eğitim öğretimin normal şekilde devam edeceği bildirildi.

Valilikten idari izin açıklaması

Valilik açıklamasında, taşımalı eğitime ara verilen ilçe ve köylerde görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve güncel duyuruları takip etmeye çağırdı.

SİNOP'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI OLUŞAN BUZLANMA VE DON RİSKİ NEDENİYLE...

SİNOP'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI OLUŞAN BUZLANMA VE DON RİSKİ NEDENİYLE BAZI İLÇELERDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.

