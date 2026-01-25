Düzce Bilim Merkezi'nde 2025-2026 Ara Tatilde Ücretsiz Bilim Atölyeleri

Düzce Bilim Merkezi, 2025-2026 ara tatilinde ücretsiz matematik, robotik, kodlama ve tasarım atölyeleriyle çocuklara bilim dolu etkinlikler sunuyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:45
Öğrenciler ve bilim meraklıları için dolu dolu program

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, ara tatili boş geçirmek istemeyen öğrenciler ve bilim meraklıları için düzenlediği atölye programlarıyla yoğun ilgi görüyor. Merkez, katılımcılara ücretsiz ve uygulamalı eğitim imkânı sunuyor.

Merkezde verilen etkinlikler arasında temel bilimler, uzay ve havacılık, matematik, keşif, tasarım, robotik ve kodlama bulunuyor. Farklı yaş gruplarından çocuk ve gençler, bu atölyelerde hem bilimle tanışıyor hem de eğlenerek öğreniyor.

Düzce Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve bölgenin tek Bilim Merkezi olarak ön plana çıkan merkez, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatilini verimli geçirme amacıyla birçok atölye hazırladı. Katılımcılar eş zamanlı etkinliklerden faydalanarak deneyimlerini artırma fırsatı buluyor.

Atölyelere katılan çocuklar, gerçekleştirdikleri uygulamalarla hem eğlendiklerini hem de kendi tasarımlarını ortaya çıkarmaktan duydukları memnuniyeti dile getiriyor. El becerilerini geliştirdiklerini belirten katılımcılar, bilimsel keşif yapmanın heyecanını yaşadıklarını aktarıyor.

Merkez, ara tatili verimli geçirmek ve gençlerin bilimle bağını güçlendirmek isteyen aileler için öncelikli adres olarak öne çıkıyor.

