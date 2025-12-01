Düzce Çocuk Üniversitesi, Belka Kreş Miniklerini Atölyelerde Ağırladı

Düzce Belediyesi Belka Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen atölye etkinliklerine katılarak unutulmaz bir gün geçirdi.

Atölye turu ve mutfak deneyimi

5-14 yaş arası çocuklara yönelik atölyeleri yerinde görme fırsatı bulan minikler, önce Çocuk Üniversitesi alanını gezdi. Ardından mutfak atölyesinde muffin yapımı için kolları sıvadılar; verilen malzemeleri sırasıyla kullanarak kek yapımını deneyimlediler ve uygulamalı olarak öğrendiler.

Ritim ve tasarım atölyelerinde eğlence

Ritim atölyesinde müzik aletlerini inceleyen minikler, öğretmenlerin çaldığı ezgiler eşliğinde ritim tutup eğlendi. Günün sonunda tasarım atölyesinde yaptıkları ve boyadıkları maskelerle hünerlerini sergileyen öğrenciler, hem öğrenip hem de keyifli zaman geçirdi.

