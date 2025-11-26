Düzce'de 4. Sınıflara Okuduğunu Anlama Süreç İzleme Uygulamasının İlk Etabı Tamamlandı

Maarif Öğrenci Akademi Ağı Projesi kapsamında Düzce'de 4. sınıflara yönelik okuduğunu anlama süreç izleme uygulamasının ilk etabı tamamlandı; hedef sistemli akademik takip.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:47
Düzce'de 4. Sınıflara Okuduğunu Anlama Süreç İzleme Uygulaması

Düzce'de Maarif Öğrenci Akademi Ağı Projesi kapsamında, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik okuduğunu anlama süreç izleme uygulamasının ilk etabı tamamlandı.

Uygulamanın yürütülmesi

Uygulama, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Düzce Ölçme ve Değerlendirme Merkezi işbirliğiyle hayata geçirildi. Kent genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışma, öğrencilerin akademik performansının düzenli ve sistemli şekilde izlenmesini amaçlıyor.

Amaç ve beklenen kazanımlar

Bu süreç izleme uygulamasıyla öğrencilerin öğrenme süreçlerinde hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduklarının tespit edilmesi hedefleniyor. Projenin bir diğer önceliği ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde okuryazarlık odağının güçlendirilmesi olarak ifade ediliyor.

