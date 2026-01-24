Düzce’de Değerlendirme Semineri: Öğrenci Gelişimi ve Maarif Modeli

Düzce'de düzenlenen Değerlendirme Semineri'nde açık uçlu soru yazımı, ölçme-değerlendirme ilkeleri ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ölçme anlayışı ele alındı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:18
Düzce’de Değerlendirme Semineri: Öğrenci Gelişimi ve Maarif Modeli

Düzce’de Değerlendirme Semineri: Öğrenci Gelişimi ve Maarif Modeli

Değerlendirme Semineri, Ölçme Değerlendirme Merkezi öğretmeni tarafından gerçekleştirildi. Seminere Düzce genelinde görev yapan öğretmenler katılım sağladı.

Seminer içeriği

Programda açık uçlu soru yazımının temel ilkleri, ölçme-değerlendirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ölçme anlayışı ele alındı. Eğitim süresince, öğrencilerin akademik ve gelişim süreçlerinin sağlıklı şekilde izlenmesine yönelik değerlendirme yöntemleri üzerinde duruldu.

Etki ve devam

Yetkililer, seminerin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu ve ölçme-değerlendirme uygulamalarında birlikteliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda benzer eğitim ve seminerlerin devam edeceğini belirtti.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA AÇIK UÇLU SORU YAZIMI VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SEMİNERİ...

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA AÇIK UÇLU SORU YAZIMI VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SEMİNERİ, ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ ÖĞRETMENİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA AÇIK UÇLU SORU YAZIMI VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME SEMİNERİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kış Okulu: Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Çocukları Bilimle Buluşturuyor
2
Şemdinli'de 24 Sınıflı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile Moda Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
3
Düzce’de Değerlendirme Semineri: Öğrenci Gelişimi ve Maarif Modeli
4
TEGV 31. Yılını Muradiye'de Coşkuyla Kutladı
5
Eskişehirli Öğretmen Seda Gökmen’e '2026 Yılının Yenilikçi Öğretmeni' Ödülü
6
Bitlisli Köy Okulu Erasmus+ ile Prag'a Gidiyor
7
Bitlisli Köy Okulu Öğrencileri Erasmus+ ile Prag'a Gidiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları