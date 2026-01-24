Düzce’de Değerlendirme Semineri: Öğrenci Gelişimi ve Maarif Modeli

Değerlendirme Semineri, Ölçme Değerlendirme Merkezi öğretmeni tarafından gerçekleştirildi. Seminere Düzce genelinde görev yapan öğretmenler katılım sağladı.

Seminer içeriği

Programda açık uçlu soru yazımının temel ilkleri, ölçme-değerlendirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin ölçme anlayışı ele alındı. Eğitim süresince, öğrencilerin akademik ve gelişim süreçlerinin sağlıklı şekilde izlenmesine yönelik değerlendirme yöntemleri üzerinde duruldu.

Etki ve devam

Yetkililer, seminerin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunduğunu ve ölçme-değerlendirme uygulamalarında birlikteliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda benzer eğitim ve seminerlerin devam edeceğini belirtti.

