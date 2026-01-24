Düzce'de Okullarda İSG Denetimleri Sıklaştırıldı

DÜZCE (İHA)

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birimi ekipleri tarafından Fen Lisesi Pansiyonu ve ana bina hizmet alanlarında periyodik denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller kapsamında pansiyon ve okul ana binasında bulunan ısınma sistemleri, basınçlı kaplar, su deposu, akışkan tesisatı ile yangın tesisatları detaylı şekilde incelendi.

Denetimlerde sistemlerin mevzuata uygunluğu, güvenli çalışıp çalışmadığı ve olası risklere karşı alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

İSG ekipleri tarafından gerçekleştirilen periyodik kontrollerin, öğrenci ve personelin can ve mal güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Eksiklik tespit edilen alanlarla ilgili gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı.

