Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi İçin Hazırlık Toplantısı

Düzce'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi iş birliğiyle uluslararası ölçekte planlanan 'Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi' için hazırlık toplantısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:25
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:25
Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi İçin Hazırlık Toplantısı

Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi İçin Hazırlık Toplantısı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Düzce Üniversitesi’nin akademik desteğiyle uluslararası ölçekte planlanan Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlık etti.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Toplantıda kongrenin amaç ve kapsamı, akademik iş birlikleri, organizasyon yapısı ile çalışma takvimi ayrıntılı şekilde ele alındı. Hazırlık sürecine ilişkin yol haritası belirlendi.

Öne çıkan hedefler arasında aile–okul iş birliğini güçlendiren, bilimsel verilere dayalı ve uluslararası düzeyde etki oluşturabilecek bir kongre modeli oluşturmak yer aldı. Planlanan kongrenin; dijital çağda ebeveynlik, yapay zekâ ve teknolojinin aile–çocuk ilişkilerine etkileri, okul–aile iş birliği modelleri ile öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişiminde aile desteğinin rolü gibi başlıklarda disiplinler arası bir perspektif sunması hedefleniyor.

Kongreye alanında uzman akademisyenlerin, eğitimcilerin ve uygulayıcıların katkı sağlaması planlanıyor. Paydaş kurumların iş birliğiyle sürdürülecek hazırlık süreci sonucunda, Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresinin aile temelli eğitim çalışmalarına yeni bir ivme kazandırması ve Düzce’yi bu alanda uluslararası ölçekte görünür bir merkez hâline getirmesi amaçlanıyor.

DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN AKADEMİK DESTEĞİYLE...

DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN AKADEMİK DESTEĞİYLE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE DÜZENLENMESİ PLANLANAN "GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ GELECEK KONGRESİ"NE YÖNELİK HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTI, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SAYIN GÜLŞEN ÖZER BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.

DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN AKADEMİK DESTEĞİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kış Okulu: Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Çocukları Bilimle Buluşturuyor
2
Şemdinli'de 24 Sınıflı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile Moda Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
3
Düzce’de Değerlendirme Semineri: Öğrenci Gelişimi ve Maarif Modeli
4
TEGV 31. Yılını Muradiye'de Coşkuyla Kutladı
5
Eskişehirli Öğretmen Seda Gökmen’e '2026 Yılının Yenilikçi Öğretmeni' Ödülü
6
Bitlisli Köy Okulu Erasmus+ ile Prag'a Gidiyor
7
Bitlisli Köy Okulu Öğrencileri Erasmus+ ile Prag'a Gidiyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları