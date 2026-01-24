Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi İçin Hazırlık Toplantısı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Düzce Üniversitesi’nin akademik desteğiyle uluslararası ölçekte planlanan Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlık etti.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Toplantıda kongrenin amaç ve kapsamı, akademik iş birlikleri, organizasyon yapısı ile çalışma takvimi ayrıntılı şekilde ele alındı. Hazırlık sürecine ilişkin yol haritası belirlendi.

Öne çıkan hedefler arasında aile–okul iş birliğini güçlendiren, bilimsel verilere dayalı ve uluslararası düzeyde etki oluşturabilecek bir kongre modeli oluşturmak yer aldı. Planlanan kongrenin; dijital çağda ebeveynlik, yapay zekâ ve teknolojinin aile–çocuk ilişkilerine etkileri, okul–aile iş birliği modelleri ile öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişiminde aile desteğinin rolü gibi başlıklarda disiplinler arası bir perspektif sunması hedefleniyor.

Kongreye alanında uzman akademisyenlerin, eğitimcilerin ve uygulayıcıların katkı sağlaması planlanıyor. Paydaş kurumların iş birliğiyle sürdürülecek hazırlık süreci sonucunda, Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresinin aile temelli eğitim çalışmalarına yeni bir ivme kazandırması ve Düzce’yi bu alanda uluslararası ölçekte görünür bir merkez hâline getirmesi amaçlanıyor.

