Düzce'de Kadınlar Yangın Tüpüyle Müdahale Eğitimi Aldı

Düzce Belediyesi'nden Kadınlara Uygulamalı Yangın Eğitimi

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, toplumun tüm kesimlerini yangın konusunda bilinçlendirme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Belediye tarafından düzenlenen kurslara katılan kadın kursiyerler, bu kapsamda hem teorik hem de uygulamalı olarak yangına müdahaleyi öğrendi.

Eğitimin amacı ve kapsamı

2025 yılı içinde yürütülen çalışmalarla yaklaşık 4 bin kişiye yangın farkındalığı kazandıran itfaiye ekipleri, eğitimlerin devam ettiğini bildirdi. Kurslar, yangın türleri, yangın anında doğru davranış biçimleri ve etkili müdahale yöntemleri gibi konuları içeriyor.

Uygulamalı eğitim: Yangın tüpü kullanımı

Aziziye BELMEK Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen eğitimde, kursiyerlere yangın söndürme tüpünün doğru ve güvenli kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, birebir müdahale pratiği yaparak olası yangın durumlarında bilinçli ve doğru hareket etmenin önemini deneyimledi.

Kursiyerler verilen eğitimden memnun olduklarını belirtirken, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün hedefi toplumun her kesimine ulaşarak yangın güvenliği farkındalığını artırmak olmaya devam ediyor.

