Düzce'de 'Tatilin Ritmi, Sporun Gücü' Doğa Yürüyüşü

Yarıyıl tatilinde spor ve sosyal etkinlik

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatili kapsamında yürütülen "Tatilin Ritmi, Sporun Gücü" programı çerçevesinde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Bahçeşehir Spor Kompleksi çevresinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk programı takip ederek öğrencilere eşlik etti.

Müdürler, programın amacının gençlerin tatil sürecini spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle sağlıklı ve verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Doğayla iç içe yapılan yürüyüşte öğrenciler hem fiziksel aktivite yapma hem de sosyalleşme imkanı buldu.

Etkinlik boyunca öğrencilerle sohbet eden il müdürleri, bu tür organizasyonların gençlerin motivasyonuna ve sosyal gelişimine önemli katkı sunduğuna dikkat çekti.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Gülşen Özer, yarıyıl tatilinde gerçekleştirilen sportif ve kültürel faaliyetlerin öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirterek, programda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

