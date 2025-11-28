Düzce Fen Lisesi'nde 150 Öğrenciye Ücretsiz Diş Taraması

Düzce Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri 150 öğrenciye ücretsiz ağız ve diş taraması yaptı ve ağız bakımı eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:03
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında kapsamlı tarama

DÜZCE(İHA)Düzce Fen Lisesi’nde düzenlenen ağız ve diş sağlığı etkinliğinde 150 öğrenciye sağlık taraması yapıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmada, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nda görevli diş hekimleri ile öğrencilere ücretsiz tarama hizmeti sundu. Etkinlik, Merkez Kara Hacımusa Mahallesi’nde bulunan okulda eğitim gören ve diş taraması talep eden öğrencilere yönelik yapıldı.

Yapılan taramalar sırasında öğrencilere ağız bakımının doğru uygulanışı ve ağız sağlığının önemi hakkında bilgilendirme de yapıldı. Etkinlik, farkındalık yaratmayı ve genç yaşta ağız sağlığı bilincini artırmayı hedefledi.

