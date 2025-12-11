Düzce Öğrencileri Dondurulmuş Hayvan Müzesi ve Botanik Bahçe’de Doğayı Keşfetti

DÜZCE(İHA) – Düzce Hikmet Akın Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesindeki Dondurulmuş Hayvan Müzesi ile Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'ne kapsamlı bir gezi gerçekleştirdi.

Gezide Neler Öğrendi

Öğrenciler, müzede Düzce’nin endemik bitki türleri, fosil örnekleri ve tropikal meyvelerin tohumları hakkında detaylı bilgiler edindi. Akademisyenler; mantarlar, doğaya yararlı ve zararlı böcekler, ağaçların yaşlarının hesaplanması, sürüngenler ve kuşlar konusunda öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Botanik Bahçesinde Sunum

Botanik Bahçesi'nde Orman Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Turgay Birtürk tarafından karşılanan öğrencilere; yapraklı ve iğne yapraklı bitkiler, meyveli ve kozalaklı türler ile Çin mabet ağacı, sedir, sekoya, mavi ladin, manolya ve porsuk gibi ağaçların özellikleri hakkında sunum yapıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Birtürk, özellikle mavi ladin ağacının doğal olarak Amerika’da yetiştiğini ve yılbaşı dönemlerinde tüm dünyada satışa sunulduğunu, iğne yapraklı ağaçların ise sanıldığı gibi her yıl değil iki ya da üç yılda bir yaprak dökümü yaptığını vurguladı. Birtürk ayrıca ekosistemin işleyişine dikkat çekerek "Arılar ve böcekler olmazsa insanlık yok olur; meyve ve tohum oluşmaz, üretemeyiz." sözleriyle polinatörlerin önemini ifade etti.

Sunumun ardından Botanik Bahçesi’ni keşfe çıkan öğrenciler, doğayı yerinde deneyimleyerek hem eğitici hem de eğlendirici bir gezi yaptı.

DÜZCE HİKMET AKIN ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE BULUNAN DONDURULMUŞ HAYVAN MÜZESİ İLE SÜS VE TIBBİ BİTKİLER BOTANİK BAHÇESİ’NE KAPSAMLI BİR GEZİ GERÇEKLEŞTİRDİ.