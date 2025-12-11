DOLAR
Karabük Bilim Merkezi'nden Ücretsiz 3 Boyutlu Kalem Atölyesi — 13 Aralık 2025

Karabük Bilim Merkezi, 13 Aralık 2025'te 6 yaş ve üzeri çocuklar için ücretsiz '3 Boyutlu Kalemle Hayaller Şekil Buluyor' atölyesini dört seansta düzenliyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:28
Karabük Bilim Merkezi'nden ücretsiz 3 Boyutlu Kalem atölyesi

Atölye ve hedefleri

Karabük Belediyesi’ne bağlı Karabük Bilim Merkezi, çocuklara yönelik 3 Boyutlu Kalemle Hayaller Şekil Buluyor atölyesini hayata geçiriyor.

Program 13 Aralık 2025 Cumartesi günü, ücretsiz olarak ve dört seans hâlinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, 6 yaş ve üzeri çocukların katılımına açık olup, katılımcılar üç boyutlu kalem teknolojisini kullanarak kendi tasarımlarını üretme fırsatı bulacaklar.

Uygulamalı atölye ile çocukların el becerilerinin gelişmesi, teknolojiyle üretici süreçleri deneyimlemeleri ve tasarım odaklı düşünme becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Her seansın kontenjanı 20 kişi ile sınırlı tutulacak olup, başvuruların yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Belediye yönetiminden değerlendirme

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Bilim Merkezi’nin çocukların bilimsel üretimine katkı sunan 3 boyutlu kalem atölyesi gibi yenilikçi etkinliklerle gençlerin üreticiliğini desteklediğini ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

