Kaymakam Hayrettin Baskın, Karabük Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Dersine Konuk Oldu

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, KBÜ'de 'Kamu ve Özel Kesim Yapısı' dersinde öğrencilere saha deneyimlerini aktardı, etkileşimli bir tartışma gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:28
Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Karabük Üniversitesi bünyesinde verilen Kamu ve Özel Kesim Yapısı dersine konuk olarak öğrencilerle bir araya geldi.

Dersin içeriği ve katılım

Etkinlik, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu (MYO)'nda gerçekleştirildi. İşletme Yönetimi ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı öğrencilerinin katıldığı derste Baskın, merkezi yönetimin taşra teşkilatına ilişkin yapıyı saha örnekleriyle anlattı.

Baskın'ın değerlendirmeleri

Baskın, yönetsel süreçler, taşra örgütlerinin idari sorumlulukları ve kaymakamlık makamının kamu yönetimi sistemi içindeki konumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Sunum boyunca uygulamalı örneklerle mevzuatın sahadaki yansımalarını aktardı.

Öğrenci-etkileşimi

Ders sırasında öğrenciler, kamu kurumlarında kariyer imkanları, yerel yönetimlerde karar alma mekanizmaları ve kamu hizmetlerinin işleyişine ilişkin sorularını doğrudan Kaymakam Baskın'a yöneltti. Etkileşimli geçen oturumun, öğrencilerin hem akademik hem de mesleki gelişimine katkı sağlaması hedeflendi.

Üniversite iş birliği yaklaşımı

Etkinlik, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın üniversite-kamu-sektör iş birliklerini güçlendirme çağrısı doğrultusunda düzenlendi. Üniversite yönetimi, benzer iş birlikleriyle öğrencilerin iş yaşamıyla bağlarını güçlendirmeyi sürdürmeyi hedefliyor.

