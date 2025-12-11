Ünye'de 'Sağlık Elçisi' Projesi: 614 Öğrenci Eğitimini Tamamladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik sağlık eğitimleri uygulamaya konuldu.

Projenin amacı ve kapsamı

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde yürütülen proje, öğrencilerin temel sağlık konularında bilinçlenmesini ve edindikleri bilgileri çevreleriyle paylaşarak birer sağlık elçisi haline gelmesini hedefliyor. Projenin ilk uygulama alanı Ünye Kaledere İlkokulu oldu.

Eğitimin içeriği ve uygulaması

Ünye Kaledere İlkokulu'nda; 112 Acil Sağlık hizmetleri, UMKE görevleri, afet bilinci, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve bulaşıcı hastalıklar gibi temel konularda hem teorik hem uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlere toplam 614 öğrenci ve 24 öğretmen katıldı.

Yetkililerin açıklamaları

Ünye İlçe Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Yusuf Güney, projenin amacını aktarıp eğitimlerin sürdürüleceğini vurgulayarak, "Her ay bir okulumuzda bu eğitimleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Dr. Güney, eğitimlerin hem teorik hem uygulamalı olduğunu ve çocukların sağlık okuryazarlığı kazandığını belirtti.

Ünye Kaledere İlkokulu Müdürü Ertan Gül ise eğitimlerin sonunda öğrencilerin sağlık elçisi belgelerini aldığını söyleyerek, okulda bulunan tüm 614 öğrenci ile 24 öğretmen'in eğitimlerden faydalandığını bildirdi.

Gelecek planı

Yetkililer, projeyi ilçedeki diğer okullara da taşıyarak düzenli eğitimlerle çocukların ve ailelerin sağlık bilincini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu sayede öğrencilerin çevrelerine örnek olacak birer sağlık elçisi olmaları amaçlanıyor.

