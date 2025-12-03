Düzce Üniversitesi'nde Abdullah Öztürk: ERP Sabit Değil, Sürekli Geliştirilmeli

İş analisti Abdullah Öztürk, Düzce Üniversitesi Gölyaka MYO'da ERP'nin yaşayan bir sistem olduğunu ve sektördeki iş fırsatlarını anlattı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:08
Düzce Üniversitesi'nde Abdullah Öztürk: ERP Sabit Değil, Sürekli Geliştirilmeli

Düzce Üniversitesi'nde Abdullah Öztürk: ERP Sabit Değil, Sürekli Geliştirilmeli

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu, mezunlar ve öğrencileri buluşturan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen programa; Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Ali Bayhan, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Baş, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi'nden Öğr. Gör. Zeynep Kömür ile öğrenciler ve mezunlar katıldı.

ERP'nin İşletmelere Katkısı ve Süreklilik Vurgusu

Programda konuşan iş analisti Abdullah Öztürk, kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemlerinin işletmeler için taşıdığı önemi anlattı. Öztürk, ERP'nin karmaşık veri yığınlarını anlamlı ve yönetilebilir iş modellerine dönüştürerek işletmelere düzen, veri doğrulama, hızlı karar alma, şeffaflık ve departman uyumu sağladığını belirtti.

Öztürk, ERP kullanımının işletmelere sağladığı avantajları örneklerle açıkladı: maliyetlerin düşürülmesi, iş süreçlerinin hızlanması, doğru raporlama, süreçlerin standardizasyonu, büyüme ihtiyaçlarının karşılanması ve Müşteri memnuniyetinin artırılması. Ayrıca ERP'nin kurulumla bitmediğini vurgulayarak, ERP'nin sabit bir sistem olmadığını, sürekli geliştirilmesi gerektiğini ve bu nedenle sektörde önemli açıklar ve iş imkanları bulunduğunu ifade etti.

Kariyer Yolları ve Öğrencilere Tavsiyeler

Öztürk, ERP alanının yalnızca mühendislerin veya bilişim uzmanlarının işi olmadığını, bir ekip çalışması olduğuna dikkat çekti ve kurulumun sürecin başlangıcı olduğunu aktardı. Katılımcılara ERP alanındaki kariyer seçeneklerini de tanıtan Öztürk; iş analisti, ERP danışmanı, süreç uzmanı, test uzmanı, veri analisti, destek uzmanı ve proje/ürün yöneticisi gibi meslekleri paylaştı.

Etkinlik, Öztürk'ün verdiği kariyer planlama tavsiyeleri ve gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Gölyaka Meslek Yüksekokulu Mezun Buluşması, öğrencilere ve mezunlara hem güncel bilgi hem de ilham vererek kurumun kariyer gelişimine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

İŞ ANALİSTİ ABDULLAH ÖZTÜRK ERP’NİN SABİT BİR SİSTEM OLMADIĞINI, SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ...

İŞ ANALİSTİ ABDULLAH ÖZTÜRK ERP’NİN SABİT BİR SİSTEM OLMADIĞINI, SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE EDEREK SEKTÖRDEKİ AÇIKLAR VE İŞ İMKANLARINA DİKKAT ÇEKTİ

İŞ ANALİSTİ ABDULLAH ÖZTÜRK ERP’NİN SABİT BİR SİSTEM OLMADIĞINI, SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİ...

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SUBÜ ile Nuakşot Üniversitesi (Moritanya) Akademik İş Birliği Protokolü
2
Düzce Üniversitesi'nde Abdullah Öztürk: ERP Sabit Değil, Sürekli Geliştirilmeli
3
Anne-Baba Okulu'na Yoğun İlgi: Arena ve Bursa Uludağ Üniversitesi İş Birliği
4
Bitlis'te Özel Öğrencilerden Duygu Dolu Konser
5
YKS Adayları SUBÜ’yü Tanıdı: 51 Öğrenci Üniversiteyi İnceledi
6
Keçiören'de C Vitamini Şenliği: Çocuklar Sağlıklı Beslenmeyi Öğrendi
7
Kozan MYO'ya Otomasyonlu Merdiven Tırmanıcı: Engeller Belediye Desteğiyle Kaldırıldı

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği