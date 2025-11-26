Düzce Üniversitesi'nde 'Liderlik ve Takım Yönetimi 4.0' Eğitimi

DÜZCE (İHA)

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Liderlik ve Takım Yönetimi 4.0" başlıklı eğitim gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Amfisinde, öğrencilerin ilgisiyle gerçekleşen programa Bartın Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. öğretim üyesi Aslı Çillioğlu Karademir eğitmen olarak yer aldı.

Karademir, liderliğin günümüzdeki rolü ve öğrencilere sağlayacağı katkılar üzerine kapsamlı bir sunum yaparak takım yönetimi ve liderlik anlayışı hakkında detaylı bilgiler verdi.

"Liderliğin yalnızca yönlendirme değil, aynı zamanda kolaylaştırıcı ve destekleyici bir beceri seti gerektirdiğini" vurgulayan Karademir, liderlik kavramının felsefe, bilim ve sanatın birleşimi olduğunu belirterek "Kişisel dönüşüm olmadan kurumsal dönüşüm mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Liderlik ve takım yönetiminde bireysel gelişimin de önemine dikkat çeken Karademir, etki oluşturmanın temelinde karizma ve güvenin yer aldığını ifade etti. Liderlerin dar bakış açılarından kaçınması gerektiğini belirterek, liderliğin ekiplerin potansiyelini açığa çıkaran bir vizyon ve yönlendirme süreci olduğu üzerinde durdu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME VE MEZUN İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘LİDERLİK VE TAKIM YÖNETİMİ 4.0’ BAŞLIKLI EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.