Düzce Üniversitesi'nde Sulu Boya Ayraç Atölyesi

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Gençlik Merkezinde düzenlenen Sulu Boya Ayraç Yapım Atölyesine katılarak keyifli ve yaratıcı bir etkinlik gerçekleştirdi. Katılımcılar kendi tasarımlarını ortaya koyarak hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sanatsal yönlerini keşfetti.

Atölye Detayları

Atölyeye katılan öğrenciler, sulu boya teknikleri ile özgün kitap ayraçları hazırladı. Çalışmalar, renk kullanımı ve hayal gücüyle dikkat çekti; ortaya çıkan eserler öğrencilerin estetik anlayışını ve yaratıcılığını yansıttı.

Katılımcılar ve Amaç

Düzce Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde eğitim gören, Konuralp, Raziye Begüm Sultan ile Necla Pekolcay yurtlarında kalan öğrenciler, atölyede sergiledikleri renkli çalışmalarda beceri ve zevklerini gösterdi. Etkinlik, öğrencilerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine ve sanata olan ilgilerini geliştirmelerine imkân sundu.

Gelecek Etkinlikler

Sulu boya teknikleriyle yapılan özgün kitap ayraçları, öğrencilerin el becerilerini artırırken sosyal etkileşimlerini de güçlendirdi. Gençlik Merkezi, öğrenci topluluklarının sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla benzer etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğini bildirdi.

