Ebubekir Sıddık Savaşçı Kütahya'da: MEBİ ile Bireysel Dijital Öğrenme Öne Çıktı

Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın Kütahya Temasları

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından Linyit Ortaokulu'nu da ziyaret eden Genel Müdür Savaşçı, öğrencilere MEBİ-Bireysel Öğrenme Platformu hakkında kapsamlı bilgiler verdi ve platformun işleyişini aktardı.

MEBİ: Dijital Öğrenmenin Omurgası

Genel Müdür Savaşçı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin dijital öğrenme altyapısını oluşturan bu platformun, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına, seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre destek sunduğunu belirtti.

Platformun içerdiği beceri temelli etkinlikler, ölçme-değerlendirme uygulamaları, konu tekrar videoları ve etkileşimli alıştırmalar sayesinde öğrencilerin öğrenme süreçlerinin daha sağlam temellere oturduğunu vurguladı. Öğrencilerin derslere hazırlanırken veya tekrar yaparken bu platformdan düzenli olarak yararlanmalarını tavsiye etti.

"MEBİ eğitim sistemimizin bireysel öğrenmeyi destekleyen en önemli dijital omurgalarından biridir"

Genel Müdür Savaşçı, sözlerine devamla: "Yardımcı kaynağa ihtiyaç duyulmadan, öğretim programıyla uyumlu tüm içeriklere buradan ulaşabilirsiniz. Platformu ne kadar aktif kullanırsanız başarı grafiğiniz o kadar yükselecektir. MEBİ her öğrencinin öğrenme sürecini destekleyen güvenilir ve güncel bir kaynaktır." dedi.

Öğretmenlerle Değerlendirme

Öğretmenler odasında gerçekleştirilen toplantıda okulun genel durumu, eğitim-öğretim süreçleri ve ihtiyaçlar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Genel Müdür Savaşçı, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ortamlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

