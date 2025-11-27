Ebubekir Sıddık Savaşçı Kütahya'da: MEBİ ile Bireysel Dijital Öğrenme Öne Çıktı

Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Kütahya ziyaretinde MEBİ platformunun bireysel öğrenme, dijital okuryazarlık ve değerlendirme işlevlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:17
Ebubekir Sıddık Savaşçı Kütahya'da: MEBİ ile Bireysel Dijital Öğrenme Öne Çıktı

Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın Kütahya Temasları

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından Linyit Ortaokulu'nu da ziyaret eden Genel Müdür Savaşçı, öğrencilere MEBİ-Bireysel Öğrenme Platformu hakkında kapsamlı bilgiler verdi ve platformun işleyişini aktardı.

MEBİ: Dijital Öğrenmenin Omurgası

Genel Müdür Savaşçı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin dijital öğrenme altyapısını oluşturan bu platformun, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına, seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre destek sunduğunu belirtti.

Platformun içerdiği beceri temelli etkinlikler, ölçme-değerlendirme uygulamaları, konu tekrar videoları ve etkileşimli alıştırmalar sayesinde öğrencilerin öğrenme süreçlerinin daha sağlam temellere oturduğunu vurguladı. Öğrencilerin derslere hazırlanırken veya tekrar yaparken bu platformdan düzenli olarak yararlanmalarını tavsiye etti.

"MEBİ eğitim sistemimizin bireysel öğrenmeyi destekleyen en önemli dijital omurgalarından biridir"

Genel Müdür Savaşçı, sözlerine devamla: "Yardımcı kaynağa ihtiyaç duyulmadan, öğretim programıyla uyumlu tüm içeriklere buradan ulaşabilirsiniz. Platformu ne kadar aktif kullanırsanız başarı grafiğiniz o kadar yükselecektir. MEBİ her öğrencinin öğrenme sürecini destekleyen güvenilir ve güncel bir kaynaktır." dedi.

Öğretmenlerle Değerlendirme

Öğretmenler odasında gerçekleştirilen toplantıda okulun genel durumu, eğitim-öğretim süreçleri ve ihtiyaçlar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Genel Müdür Savaşçı, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ortamlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ SAVAŞÇI’NIN KÜTAHYA TEMASLARI

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ SAVAŞÇI’NIN KÜTAHYA TEMASLARI

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ SAVAŞÇI’NIN KÜTAHYA TEMASLARI

İLGİLİ HABERLER

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HKÜ ile MARA Teknoloji Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
2
Aydıntepe'de Yeni Kültür Odasında Kitap Okuma Etkinliği
3
Ebubekir Sıddık Savaşçı Kütahya'da: MEBİ ile Bireysel Dijital Öğrenme Öne Çıktı
4
Aydıntepe'de 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Eğitimi: 112 ve Hijyen Öne Çıktı
5
Kütahya'da 'Dijital Şiddet ve Kadın' Farkındalık Programı
6
Türkeli'de Organ Bağışı Farkındalık Eğitimi
7
Eğitim-Bir-Sen Yunusemre'de Bayrak Değişimi: Zeynel Mutlu Yeni İlçe Temsilcisi

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü