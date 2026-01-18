Şırnak'ta Kar Nedeniyle Özel Kreş ve Anaokulları 1 Gün Tatil

Şırnak'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Merkez, Beytüşşebap ve Uludere'de özel kreş ve anaokulları ile bazı eğitim kurumları 1 gün tatil edildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 23:34
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 23:34
Valilikten eğitim kurumlarına ara kararı

Şırnak genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma, eğitime olumsuz yansıdı. Merkez ilçe ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde özel kreşler ve anaokulları ile bazı eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle özel kreşler ve anaokulları, Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezlerine bağlı kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca engelli, malul ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli, hamile çalışanlar ile çocuğu kreş, anaokul, ilkokul ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede devam eden kar yağışı ve gece saatlerinde artması beklenen buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

