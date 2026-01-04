DOLAR
Eğitim-Bir-Sen Adana 11. Kez Yetkili Sendika Oldu: Üye Sayısı Rekora Ulaştı

Eğitim-Bir-Sen Adana, 2025'te 11. kez yetkili sendika oldu; üye sayısı 12.487'ye yükseldi ve yıl boyunca yoğun sosyal-kültürel faaliyet yürüttü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:29
Eğitim-Bir-Sen Adana 11. Kez Yetkili Sendika Oldu

Mustafa Sarıgeçili: 2025, rekorlarla dolu bir yıl

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, 2025 yılında 11. kez Adana’da yetkili sendika olduklarını duyurdu. Sarıgeçili, sendikal çalışmalarda elde edilen üye artışı ve saha ile medyadaki görünürlüğe dikkat çekti.

Basın açıklamasında Sarıgeçili, "Görevi devraldığımız 2024 yılı Eylül ayından mutabakat dönemi olan 1 Mayıs 2025 tarihine kadar sendikamıza bin 531 yeni üye kazandırdık. İlk kez 12 bin üye barajını aşarak 12 bin 152 üyeye ulaştık. 2025 yılının ilk gününden son gününe kadar yaptığımız üyelik çalışmalarında sendikamıza bin 643 üye kazandırdık ve şu an Eğitim-Bir-Sen Adana Şubemiz 12 bin 487 üye sayısı ile kendi rekorunu da kırmış durumda. 2026 yılı mayıs ayında gerçekleşecek mutabakat dönemine kadar bu sayıyı çok daha yukarılara taşıyarak gücümüze güç katacağımıza inanıyorum."

Sarıgeçili, 2025 boyunca hem sahada hem de medyada etkin bir görünürlük sağladıklarını belirterek, genel merkez öncülüğünde ve şube özelinde yürütülen çalışmaların yüzlerce haber olarak yer bulduğunu ve yüzbinlerce kişiye ulaştığını kaydetti. "2025 bizim için her anlamda rekorlar yılı oldu" diye konuştu.

Şube faaliyetlerine ilişkin Sarıgeçili, "Genel merkezimiz ile uyum içinde rekorlarla dolu bir yıl geçirdik. Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın öncülüğünde yürüttüğümüz çalışmalarımızla sendikacılıkta bir tarih yazdık. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak hemen her ay sendikamıza yeni üye kazandırma konusunda zirvede yer aldık. Bununla birlikte kitap okuma, sinema etkinlikleri, spor turnuvaları, Ramazan şenlikleri, yurt içi ve dışı kültür turları ve Umre programları, yetim giydirme, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyaları gibi çok farklı etkinlikler de gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 2025 yılı boyunca üye sayısında rekorlar kırarken, sosyal ve kültürel alandaki etkinlikleri ve medyadaki görünürlüğüyle öne çıktı. Şube yönetimi, 2026 Mayıs mutabakat dönemine kadar üye sayısını daha da artırmayı hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

