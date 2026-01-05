DOLAR
Eğitim-Bir-Sen: 'Öğrenci Gelişim Raporu' İlkokullarda Öğretmenlere Ağır Yük Getiriyor

Eğitim-Bir-Sen, TYMM kapsamında başlatılan 'Öğrenci Gelişim Raporu' uygulamasının öğretmenlere ağır, bürokratik yük getirdiğini ve sadeleştirilmesi gerektiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:24
Sendika, uygulamanın hem saha gerçekliğine hem de TYMM vizyonuna uymadığını savunuyor

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde ilkokullarda başlatılan 'Öğrenci Gelişim Raporu' uygulamasının öğretmenler üzerinde ağır ve bürokratik yük oluşturduğu belirtildi. Sendika, uygulamanın öğrenci gelişimini net biçimde ortaya koyamadığını ve veliler için anlaşılır bir geri bildirim sunmaktan ziyade çözülmesi gereken bir bilmeceye dönüştüğünü vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen açıklamasında, yeni müfredat vizyonuyla uyumluymuş izlenimi verse de sahada karşılığı olmayan bu raporların, şu anki haliyle sadece bürokratik veri girişi haline geldiği kaydedildi. Sendika, raporların sadeleştirilmiş bir bildirim merkezi mekanizmasına dönüştürülmesi gerektiğini talep etti.

'Öğretmen için ağır, yorucu ve sürekli tekrar eden iş yükü oluşturdu'

Sendika, uygulamanın sahada pedagojik bir araç olmaktan ziyade amaca hizmet etmeyen bir iş yükü olarak karşılık bulduğunu belirterek, rapor hazırlama sürecinin öğretmenleri form doldurmaya yönlendirdiğini ifade etti. Açıklamada, her öğrenci için sosyal-duygusal, akademik ve davranışsal boyutlarda onlarca kriterin sisteme girme zorunluluğunun önemli bir zaman kaybına yol açtığı vurgulandı.

Eğitim-Bir-Sen, onlarca kriterin her öğrenci için özgün, tutarlı ve kanıta dayalı şekilde değerlendirilmesinin sahadaki gerçeklikle uyuşmadığını söyledi ve uygulamanın öğretmenlerin asıl eğitim-öğretim faaliyetlerinden zaman çaldığına dikkat çekti.

TYMM ruhunu yansıtmadığı vurgulandı

Açıklamada TYMM'nin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimi merkeze alarak erdemli bireyler yetiştirmeyi hedeflediği hatırlatıldı. Ancak sendika, mevcut gelişim raporu uygulamasının TYMM'de öngörülen süreç odaklı yaklaşımdan uzaklaştığını ve süreç yerine sonuç odaklı ölçme sistemi ile çeliştiğini ifade etti.

Raporlarda kullanılan dilin süreç temelli kurgudan ve bireyselleştirme mekanizmalarından yoksun olduğunun altı çizilirken, bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği belirtildi.

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI (EĞİTİM-BİR-SEN), YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMADA, "TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF...

