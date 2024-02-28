Bist 100
9.225,3 0%
DOLAR
31,19 0,13%
EURO
33,76 -0,15%
ALTIN
2.022,53 -0,02%

Eğitimde devrim niteliğinde değişiklik! Yeni müfredat ne zaman ve nasıl uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde yeni müfredatı uygulamaya hazırlanıyor. Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kademeli olarak başlayacak. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 28.02.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 13:00
Eğitimde devrim niteliğinde değişiklik! Yeni müfredat ne zaman ve nasıl uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, 21. yüzyıl becerileriyle donatacak, milli ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmesine katkı sunacak yeni müfredatı duyurdu. Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kademeli olarak hayata geçirilecek. Detaylar haberimizde...

YENİ MÜFREDATIN AMACI NEDİR?

• Yeni müfredat, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan “bütüncül eğitim” yaklaşımını hedefliyor.

• Yeni müfredat, öğrencilere gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacak, derslerin tamamında sadeleşme olacak.

YENİ MÜFREDAT ÖZELLİKLERİ

• Yeni müfredat, ilkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konuları sadeleştirecek veya çıkaracak, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmasını sağlayacak.

YENİ MÜFREDAT ÖĞRENCİLERE, ÖĞRETMENLERE VE VELİLERE NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAYACAK?

• Yeni müfredat, öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre esnek, seçmeli ve zenginleştirilmiş ders seçenekleri sunacak.

• Öğrencilerin hayat boyu öğrenme becerilerini geliştirecek, onları bilgiye ulaşma, yorumlama, analiz etme, değerlendirme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi 21. yüzyıl becerileriyle donatacak.

• Öğrencilerin milli, manevi, kültürel ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak.

• Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artıracak, onlara öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek, öğrenci merkezli, , uygulamalı, ölçme ve değerlendirmede çok yönlü yöntem ve teknikler kullanarak eğitim-öğretim sürecini yönetme imkanı verecek.

MEB YENİ MÜFREDAT HAKKINDA

• Yeni müfredat, velilerin çocuklarının eğitimine daha fazla katılım göstermelerini, onların ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun ders seçimlerine rehberlik etmelerini sağlayacak.

YENİ MÜFREDATIN UYGULANMASI İÇİN NELER YAPILACAK?

• Yeni müfredatın uygulanması için Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul yöneticileri, medya ve kamuoyu arasında iş birliği ve koordinasyon sağlayacak.

• Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenecek, öğretmenlerin yeni müfredatın amaç, yöntem ve teknikleri geliştirmeleri sağlanacak.

• Öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri verilecek, öğrencilerin yeni müfredatın getirdiği değişikliklere uyum sağlamaları, ders seçimlerini yapmaları, desteklenecek.

• Velilere yönelik ise bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacak, çocuklarının eğitimine katkıda bulunmaları, onlara rehberlik etmeleri, onların gelişimlerini izlemeleri, onlara destek olmaları sağlanacak.

meb yeni müfredat

Yeni müfredat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla başlatılan müfredat değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları sonucunda oluşturuldu, geniş katılımlı çalıştaylarda, akademisyenler ve öğretmenlerin görüşleri alındı, Şubat’ın sonuna doğru yeni müfredatın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde "okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak. 

YENİ MÜFREDAT 2024

Kapsamlı değişiklikler olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak, ortak sınavlarda da değerlendirilecek, okullar arasındaki farkları da göz önüne alacak, öğrencilerin kazanımlarını da saptayacak ve takip edecek.

İLGİLİ HABERLER

109.000 bin TL'ye satılan Apple Vision Pro'nun Apple’a ne kadar mal olduğu ortaya çıktı

109.000 bin TL'ye satılan Apple Vision Pro'nun Apple’a ne kadar mal olduğu ortaya çıktı

İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı

İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı

Resimde gizlenmiş uyuyan köpeği dünya insanların %5'i 29 saniyede bulabildi! Şimdi kendinizi test edin

Resimde gizlenmiş uyuyan köpeği dünya insanların %5'i 29 saniyede bulabildi! Şimdi kendinizi test edin

Bankalar 50 bin TL'si olanı paraya boğuyor! Bu miktar her ay takır takır ödenecek

Bankalar 50 bin TL'si olanı paraya boğuyor! Bu miktar her ay takır takır ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eğitimde devrim niteliğinde değişiklik! Yeni müfredat ne zaman ve nasıl uygulanacak?
2
Bakan Tekin’den öğretmenlere sürpriz ziyaret! Cep telefonu yasağına tam destek
3
TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları başladı! Katılmak isteyenler acele edin
4
Milyonlarca öğrenci sevinçten havaya uçacak! MEB'den son dakika tatil kararı: Tam 9 gün sürecek
5
Okullarda proje yolsuzluğu skandalı! Projeler nasıl hazırlanıyor ve uygulanıyor?
6
MEB'DEN şok hamle! 80 milyonluk ceza yağdı
7
Ortak sınavlara hazır mısınız? MEB konu soru dağılım tablolarını açıkladı!

109.000 bin TL'ye satılan Apple Vision Pro'nun Apple’a ne kadar mal olduğu ortaya çıktı

İkizler burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Yastık altında bu altından biriktiren zengin oldu! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

Resimde gizlenmiş uyuyan köpeği dünya insanların %5'i 29 saniyede bulabildi! Şimdi kendinizi test edin

Boğa burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

40’lı havlu kağıt 159 TL’ye kadar düşüyor! Hakmar 23 - 29 Şubat 2024 aktüel kataloğu

Tesla’nın yeni nesil Roadster’ı rakiplerine meydan okuyor: Ferrari ve Bugatti’yi geride bırakan elektrikli canavar

İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı

Koç burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

KPSS, 50 puanı olana MGM'de çalışma fırsatı! Bu illerde yaşayanlara müjde

4-10 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 4-10 Mart haftası, haftalık burç yorumları!

Bankalar 50 bin TL'si olanı paraya boğuyor! Bu miktar her ay takır takır ödenecek