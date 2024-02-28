Eğitimde devrim niteliğinde değişiklik! Yeni müfredat ne zaman ve nasıl uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlayacak, 21. yüzyıl becerileriyle donatacak, milli ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmesine katkı sunacak yeni müfredatı duyurdu. Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kademeli olarak hayata geçirilecek. Detaylar haberimizde...

YENİ MÜFREDATIN AMACI NEDİR?

• Yeni müfredat, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan “bütüncül eğitim” yaklaşımını hedefliyor.

• Yeni müfredat, öğrencilere gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacak, derslerin tamamında sadeleşme olacak.





• Yeni müfredat, ilkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konuları sadeleştirecek veya çıkaracak, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmasını sağlayacak.

YENİ MÜFREDAT ÖĞRENCİLERE, ÖĞRETMENLERE VE VELİLERE NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAYACAK?



• Yeni müfredat, öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre esnek, seçmeli ve zenginleştirilmiş ders seçenekleri sunacak.

• Öğrencilerin hayat boyu öğrenme becerilerini geliştirecek, onları bilgiye ulaşma, yorumlama, analiz etme, değerlendirme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi 21. yüzyıl becerileriyle donatacak.

• Öğrencilerin milli, manevi, kültürel ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacak.

• Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artıracak, onlara öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek, öğrenci merkezli, , uygulamalı, ölçme ve değerlendirmede çok yönlü yöntem ve teknikler kullanarak eğitim-öğretim sürecini yönetme imkanı verecek.





• Yeni müfredat, velilerin çocuklarının eğitimine daha fazla katılım göstermelerini, onların ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun ders seçimlerine rehberlik etmelerini sağlayacak.

YENİ MÜFREDATIN UYGULANMASI İÇİN NELER YAPILACAK?

• Yeni müfredatın uygulanması için Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler, öğretmenler, veliler, okul yöneticileri, medya ve kamuoyu arasında iş birliği ve koordinasyon sağlayacak.

• Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenecek, öğretmenlerin yeni müfredatın amaç, yöntem ve teknikleri geliştirmeleri sağlanacak.

• Öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri verilecek, öğrencilerin yeni müfredatın getirdiği değişikliklere uyum sağlamaları, ders seçimlerini yapmaları, desteklenecek.

• Velilere yönelik ise bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacak, çocuklarının eğitimine katkıda bulunmaları, onlara rehberlik etmeleri, onların gelişimlerini izlemeleri, onlara destek olmaları sağlanacak.





Yeni müfredat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla başlatılan müfredat değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları sonucunda oluşturuldu, geniş katılımlı çalıştaylarda, akademisyenler ve öğretmenlerin görüşleri alındı, Şubat’ın sonuna doğru yeni müfredatın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde "okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.





Kapsamlı değişiklikler olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak, ortak sınavlarda da değerlendirilecek, okullar arasındaki farkları da göz önüne alacak, öğrencilerin kazanımlarını da saptayacak ve takip edecek.