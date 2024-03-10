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EK1 formu nasıl doldurulur? EKYS’ye hazırlanan öğretmenler için adım adım kılavuz

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) için hazırlanan öğretmenler, başvuru formunda yer alan EK1 belgesini nasıl doldurması gerekiyor? EK1 formu doldurulurken nelere dikkat edilmeli? İşte bu belgeyi kusursuz bir şekilde tamamlamanın yöntemleri...

Yayın Tarihi: 10.03.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 17:12
EK1 formu nasıl doldurulur? EKYS’ye hazırlanan öğretmenler için adım adım kılavuz

Eğitim dünyasında liderlik koltuğuna oturma hayali kuran öğretmenler, Nisan ayı itibarıyla kariyer yolculuğunuzda önemli bir viraja giriyorsunuz. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (EKYS) hazırlık sürecinde, başvuru formunuzun en kritik parçası olan EK1 belgesini doldurma işlemine dikkat! İşte bu belgeyi eksiksiz doldurmanın püf noktaları...

EKYS

EK1 BELGESİ NASIL DOLDURULUR?

EK1 belgesi, EKYS’ye giriş yapacak öğretmenlerin, yönetici olma yolundaki ilk adımıdır. Bu belgeyle, görev sürelerinizi ve başarı belgelerinizi kayıt altına alacaksınız. İşte adım adım EK1 belgesi doldurma rehberi:

MEBBİS Kapısını Açın

MEBBİS’e giriş yaparak başvurunuzu tamamlayın ve ödül puanlarınızın %3’ünün sisteme yansımasını sağlayın.

Görev Sürelerinizi Kaydedin

Görev sürelerinizi ve D bölümündeki belge sayılarınızı MEBBİS üzerinden doğru bir şekilde işleyin.

Belgelerinizi Teslim Edin

Kurs, seminer veya zümre başkanlığı gibi belgeleriniz varsa, bunları ilgili idareye teslim edin.

EKYS HAKKINDA

Onay Sürecini Takip Edin

İdarenizdeki yetkililer, belgelerinizi inceleyip onayladıktan sonra, evraklarınızı ilçe idaresine gönderir.

Bu süreci başarıyla tamamladığınızda, sınavın mülakat aşamasına geçiş yapacaksınız. Unutmayın, mülakat puanlarınız da genel başarınızı etkileyecek. Öğretmenler, yönetici olma yolunda bu önemli adımı atarken, EK1 belgesinin önemi ve doldurma süreci hakkında bilgi sahibi olmak, sınav başarınız için kritik bir öneme sahiptir.

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