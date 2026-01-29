Eyyübiye'de Robotik Kodlama Kayıtları Süleymanşah Gençlik Merkezi'nde Devam Ediyor

Süleymanşah Gençlik Merkezi'nde Mehmet Kuş'un katkısıyla başlayan robotik kodlama kurslarına kayıtlar sürüyor; gençler sensörlü projelerle teknolojiye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:09
Eyyübiye'de Robotik Kodlama Kursu Kayıtları Sürüyor

Süleymanşah Gençlik Merkezi'nde, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından kazandırılan merkezde başlayan robotik kodlama kurslarına kayıtlar devam ediyor. Gençlerin yoğun ilgisini çeken kurslarda katılımcılar hem teorik hem uygulamalı eğitimlerle teknolojiyle erken yaşta tanışıyor.

Kış dönemi kursları kapsamında görev yapan usta öğreticiler eşliğinde verilen eğitimlerde gençler, robotik kodlama kitleriyle yenilikçi projeler geliştiriyor. Eğitimler sayesinde katılımcılar yeni bilgiler edinirken yeteneklerini geliştirip geleceğe hazırlanıyor.

Gençlerin geliştirdiği projeler arasında sensörlü kapı bariyeri, elektronik melodi cihazları, sensörlü otomatik çöp kovası, yangın alarm cihazı, aydınlatma kontrol ünitesi ve görme engelliler için engel algılayan şapka gibi uygulamalar yer alıyor. Bu çalışmalar gençler arasında teknoloji yarışına dönüşüyor.

Merkezde eğitim alan gençler, elektronik ve teknolojiyle ilk kez bu kadar yakından tanışma fırsatı bulduklarını belirterek, ilçeye böyle bir merkez kazandırdığı için Başkan Mehmet Kuş ve emeği geçen herkese teşekkür etti ve diğer gençleri kurslara katılmaya davet etti.

Geniş Eğitim ve Kültürel Faaliyet Yelpazesi

Süleymanşah Gençlik Merkezi'nde robotik kodlamanın yanı sıra bilgisayar, 3D tasarım ve yazıcı eğitimi, drone uçuş eğitimi, CNC kesim gibi teknik kurslar da düzenleniyor. Merkezin en üst katında yer alan gelişmiş teleskopun bulunduğu uzay gözlem evi de gençlerin hizmetine sunuluyor.

Ayrıca merkezde üniversite hazırlık kursları ile zeka oyunları, halk oyunları, pilates, satranç, müzik ve resim gibi kültürel ve sanatsal faaliyetler de gerçekleştiriliyor; böylece çocuklar ve gençler çok yönlü bir eğitim imkânı buluyor.

