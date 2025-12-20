Kemer Gençlik Meclisi'nden Ünal Aysal Anadolu Lisesi'ne 150 Kitap Bağışı

Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Yalın Erdal, Ünal Aysal Anadolu Lisesi'ne 150 adet kitap bağışında bulundu.

Bağış, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Gençlik Meclisi'nin çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Kitaplar, okulun Müdür Yardımcısı Bekir İnci ile Edebiyat Öğretmeni Figen Ketenci'ye teslim edildi.

"Faaliyetlerimize devam edeceğiz"

Gençlik Meclisi Başkanı Erdal, yaptığı açıklamada, "Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu’nun 'Eğitim Varsa Gelecek Var' vizyonuyla hareket ederek eğitime biz de elimizden geldiği ölçüde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce de Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’na 150 kitap bağışında bulunmuştuk. Şimdi ise Ünal Aysal Anadolu Lisesi kütüphanesine 150 kitap bağışında bulunduk. Gençlik meclisi olarak eğitim alanında yürüttüğümüz faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

