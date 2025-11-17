Elazığ’da 31 Lisede Fırat Üniversitesi 'Üniversitem Yanımda' ile Tanıtıldı

Elazığ’da 31 lisede eş zamanlı tanıtım

Fırat Üniversitesi, Elazığ’daki liselerde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı tanıtım etkinliğiyle gençleri üniversiteye hazırladı. Üniversitem Yanımda adıyla düzenlenen kariyer günü etkinliği, Rektörlük ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.

Etkinlikte neler yapıldı?

Üniversite yönetimi ve akademisyenler, 31 lisede eş zamanlı olarak lise son sınıfı öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte; Fırat Üniversitesi'nin eğitim kalitesi, akademik başarıları ve sunduğu imkânlar kapsamlı şekilde tanıtıldı.

Rektör Yardımcıları, senato üyeleri, akademik ve idari personellerden oluşan 60’ın üzerindeki ekip farklı liselerde öğrencilerle bir araya gelerek programlar, burs imkanları ve tercih süreçleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere doğrudan iletişim fırsatı

Etkinlik boyunca öğrenciler merak ettikleri soruları doğrudan akademisyenlere yöneltti ve fakülte tanıtımları, bölüm tercihlerine ilişkin birebir yönlendirme alma imkânı buldu. Organizasyon, lise son sınıf öğrencilerinin tercih dönemine hazırlık sürecine katkı sağlamayı hedefledi.

ELAZIĞ’DA 31 LİSEDE EŞ ZAMANLI OLARAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ TANITILDI