Elazığ’da 31 Lisede Fırat Üniversitesi 'Üniversitem Yanımda' ile Tanıtıldı

Fırat Üniversitesi, Rektörlük ve İl Milli Eğitim iş birliğiyle 31 lisede eş zamanlı 'Üniversitem Yanımda' etkinliğiyle tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:17
Elazığ’da 31 Lisede Fırat Üniversitesi 'Üniversitem Yanımda' ile Tanıtıldı

Elazığ’da 31 lisede eş zamanlı tanıtım

Fırat Üniversitesi, Elazığ’daki liselerde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı tanıtım etkinliğiyle gençleri üniversiteye hazırladı. Üniversitem Yanımda adıyla düzenlenen kariyer günü etkinliği, Rektörlük ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.

Etkinlikte neler yapıldı?

Üniversite yönetimi ve akademisyenler, 31 lisede eş zamanlı olarak lise son sınıfı öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte; Fırat Üniversitesi'nin eğitim kalitesi, akademik başarıları ve sunduğu imkânlar kapsamlı şekilde tanıtıldı.

Rektör Yardımcıları, senato üyeleri, akademik ve idari personellerden oluşan 60’ın üzerindeki ekip farklı liselerde öğrencilerle bir araya gelerek programlar, burs imkanları ve tercih süreçleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere doğrudan iletişim fırsatı

Etkinlik boyunca öğrenciler merak ettikleri soruları doğrudan akademisyenlere yöneltti ve fakülte tanıtımları, bölüm tercihlerine ilişkin birebir yönlendirme alma imkânı buldu. Organizasyon, lise son sınıf öğrencilerinin tercih dönemine hazırlık sürecine katkı sağlamayı hedefledi.

ELAZIĞ’DA 31 LİSEDE EŞ ZAMANLI OLARAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ TANITILDI

ELAZIĞ’DA 31 LİSEDE EŞ ZAMANLI OLARAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ TANITILDI

ELAZIĞ’DA 31 LİSEDE EŞ ZAMANLI OLARAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ TANITILDI

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Şefik Aygöl, Tunceli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti
2
Sındırgı Depremi: Yaklaşık 400 Öğrenci Balıkesir Çağış Kampüsü'nde Eğitim Alacak
3
Eskişehir'den Türkiye Birinciliği: 9. Ulusal Nasreddin Hoca Yarışması
4
Elazığ’da 31 Lisede Fırat Üniversitesi 'Üniversitem Yanımda' ile Tanıtıldı
5
Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi
6
Yeşilyurt Belediyesi'nden Ücretsiz LGS, DYK ve YKS Kurs Desteği
7
Kırklareli'de AFAD'tan Koruma Altındaki Çocuklara Afet Eğitimi

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler