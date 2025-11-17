Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ŞÖNİM, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personeline kadına yönelik şiddet farkındalık eğitimi verdi.