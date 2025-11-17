Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele alanındaki farkındalık eğitimleri devam ediyor.
ŞÖNİM’den sağlık ve orman personeline eğitim
Elazığ Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından düzenlenen eğitimde, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik farkındalık programı gerçekleştirildi.
Eğitimlerde personele şiddetin tanımı, müdahale yöntemleri ve başvuru yolları hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcıların bilinçlendirilmesi hedeflenen çalışmanın devam edeceği belirtildi.
