Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ŞÖNİM, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personeline kadına yönelik şiddet farkındalık eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:30
Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi

Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele alanındaki farkındalık eğitimleri devam ediyor.

ŞÖNİM’den sağlık ve orman personeline eğitim

Elazığ Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından düzenlenen eğitimde, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik farkındalık programı gerçekleştirildi.

Eğitimlerde personele şiddetin tanımı, müdahale yöntemleri ve başvuru yolları hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcıların bilinçlendirilmesi hedeflenen çalışmanın devam edeceği belirtildi.

ELAZIĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE...

ELAZIĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KAPSAMINDA FARKINDALIK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ELAZIĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Şefik Aygöl, Tunceli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Etti
2
Sındırgı Depremi: Yaklaşık 400 Öğrenci Balıkesir Çağış Kampüsü'nde Eğitim Alacak
3
Eskişehir'den Türkiye Birinciliği: 9. Ulusal Nasreddin Hoca Yarışması
4
Elazığ’da 31 Lisede Fırat Üniversitesi 'Üniversitem Yanımda' ile Tanıtıldı
5
Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Eğitimi
6
Yeşilyurt Belediyesi'nden Ücretsiz LGS, DYK ve YKS Kurs Desteği
7
Kırklareli'de AFAD'tan Koruma Altındaki Çocuklara Afet Eğitimi

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler