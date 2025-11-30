Elazığ'da Klinik Entegrasyon Eğitimi: Aile Hekimlerine Diyabette Güncel Yaklaşımlar

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Şehit Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar temalı eğitimle aile hekimlerine diyabette uygulamaları aktardı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:06
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, bakanlığın koruyan sağlık geliştiren sağlık yaklaşımı kapsamında aile hekimlerinin mesleki gelişimlerini desteklemek ve klinik entegrasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim düzenlendi.

Eğitim, Şehit Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar teması ile gerçekleştirildi.

Eğitimin İçeriği

Katılımcılara özellikle Diyabete Yaşam Tarzı Değişiklikleri, 1.Basamakta Diyabet Tedavisi, Komplikasyonlar ve Özel Durumlarda Diyabet (yaşlı-gebe) konularında kapsamlı bilgiler verildi.

Program, aile hekimlerinin birinci basamakta tanı, takip ve tedavi süreçlerini güçlendirmeyi ve hasta yönetiminde entegrasyonu artırmayı hedefliyor.

