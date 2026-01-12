Emirdağ'da 'Ayın Öğrencileri' Ödüllendirildi — Gürkan Emeksiz Atatürk Ortaokulu'nda

Emirdağ'da 'Ayın Öğrencileri' ödül töreni

Gürkan Emeksiz öğrencileri başarı belgeleriyle onurlandırdı

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz; Emirdağ Ortaokulu’nda düzenlenen törende başarılı ‘Ayın Öğrencileri’ne ödül verdi.

Atatürk Ortaokulu Öğretmenler Kurulu tarafından akademik, sanat ve spor alanlarında yapılan başarılı çalışmaları ödüllendirmek amacıyla başlatılan ‘Ayın Öğrencisi’ uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda aralık ve ocak aylarının öğrencilerine bayrak töreni öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, yaptığı konuşmasında, ‘Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin okulun adına yakışacak başarılara imza atması; hem okul, hem de Emirdağ için gurur vericidir. Başarılı öğrencilerimizi tebrik ederim. Emirdağ’da eğitim ve öğretim, başarılara imza atmaktadır’ dedi.

