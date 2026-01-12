İnönü Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Hedefine Kilitlendi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basınla bir araya gelerek üniversitenin en temel hedefinin Araştırma Üniversitesi statüsüne ulaşmak olduğunu belirtti. Akpolat, bu hedef doğrultusunda akademik, idari ve dijital alanlarda kapsamlı bir dönüşüm başlattıklarını aktardı.

Mevcut durum ve hedefler

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer ise üniversitenin durumunu ve hedeflerini kapsayan geniş bir sunum yaptı. Özer, İnönü Üniversitesi'nin Malatya ve çevre illerde kurulan birçok üniversitenin kurucu üniversitesi olduğunu vurgulayarak üniversitenin 35 bin öğrencisi, 2 bin 119 akademik ve 4 bin 731 idari personeli ile bölgenin en büyük kurumlarından biri olduğunu ifade etti. Hedefin lisansüstü eğitim ve araştırma kapasitesini güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Araştırma üniversitesi için seferberlik

Rektör Akpolat, Araştırma Üniversitesi hedefinin son 8-9 yıldır gündemde olduğunu ancak gecikmeler yaşandığını söyledi. Bölgedeki benzer üniversitelerle karşılaştırıldığında İnönü Üniversitesi'nin potansiyelinin altında kaldığını belirten Akpolat, bu durumu düzeltmek için araştırma üniversitesi kriterlerini doğrudan atama ve yükseltme yönergesine entegre ettiklerini açıkladı. Patent, dış kaynaklı projeler, Q1 ve Q2 yayınlar, doktora öğrenci ve mezun sayılarının artık akademik yükseltmelerde belirleyici olacağını ifade etti.

Akpolat, bazı kriterleri eleştirerek İnönü Üniversitesi'nin karaciğer naklinde dünyada birinci olmasına rağmen bunun mevcut parametrelerde yeterince karşılık bulmadığını söyledi ve insanlığa, topluma katkının araştırma üniversitesi kriterleri içinde daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Araştırma altyapısı güçlendirildi

Hedef doğrultusunda kurulan Araştırma Koordinatörlüğü altında proje destek ofisi, akademik izleme ofisi, laboratuvar altyapı ofisi, üniversite-sanayi iş birliği ofisi ve uluslararası derecelendirme ofisinin faaliyet gösterdiğini belirten Akpolat, özellikle TÜBİTAK, TÜSEB ve Avrupa Birliği projelerine odaklandıklarını, dış kaynaklı fonların üniversite için kritik önemde olduğunu söyledi.

Akademik performans yapay zeka ile izleniyor

İnönü Üniversitesi'nde akademik performansın artık yapay zeka destekli bir sistemle takip edildiğini söyleyen Akpolat, hangi akademisyenin ne kadar yayın yaptığı, kaç proje ürettiği ve Q1 ile Q2 dergilerdeki yayın durumlarının anlık izlendiğini belirtti. Yüksek performans gösteren akademisyenlerin hem maddi hem manevi olarak ödüllendirildiğini ekledi.

Yeşil Kampüs ve dijital dönüşüm

Akpolat, İnönü Üniversitesi'nin Yeşil Kampüs (GreenMetric) sıralamasında dünyada 135’inci, Türkiye'de ise 11’inci sırada yer aldığını hatırlatarak sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı konularında önemli adımlar attıklarını söyledi. Kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi ile üniversitenin tüm yazılımlarının yerli imkânlarla geliştirildiğini ve siber güvenlik ile veri koruma alanında düzenli testler yapıldığını kaydetti.

Depreme rağmen hedeflerden vazgeçilmedi

Rektör Akpolat, 6 Şubat depremlerinde üniversitenin eğitim binalarının yüzde 55'ini kaybettiklerini hatırlatarak tüm zorluklara rağmen araştırma üniversitesi hedefinden vazgeçmediklerini vurguladı. Fiziki kayıplara rağmen akademik üretimi, kaliteyi ve araştırma kültürünü güçlendirmeye devam ettiklerini ve İnönü Üniversitesi'ni hak ettiği araştırma üniversitesi konumuna taşımakta kararlı olduklarını söyledi.

