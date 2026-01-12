İnönü Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Hedefine Kilitlendi

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Araştırma Üniversitesi hedefi için akademik, idari ve dijital alanda kapsamlı dönüşüm başlattıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:57
İnönü Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Hedefine Kilitlendi

İnönü Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Hedefine Kilitlendi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basınla bir araya gelerek üniversitenin en temel hedefinin Araştırma Üniversitesi statüsüne ulaşmak olduğunu belirtti. Akpolat, bu hedef doğrultusunda akademik, idari ve dijital alanlarda kapsamlı bir dönüşüm başlattıklarını aktardı.

Mevcut durum ve hedefler

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Özer ise üniversitenin durumunu ve hedeflerini kapsayan geniş bir sunum yaptı. Özer, İnönü Üniversitesi'nin Malatya ve çevre illerde kurulan birçok üniversitenin kurucu üniversitesi olduğunu vurgulayarak üniversitenin 35 bin öğrencisi, 2 bin 119 akademik ve 4 bin 731 idari personeli ile bölgenin en büyük kurumlarından biri olduğunu ifade etti. Hedefin lisansüstü eğitim ve araştırma kapasitesini güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Araştırma üniversitesi için seferberlik

Rektör Akpolat, Araştırma Üniversitesi hedefinin son 8-9 yıldır gündemde olduğunu ancak gecikmeler yaşandığını söyledi. Bölgedeki benzer üniversitelerle karşılaştırıldığında İnönü Üniversitesi'nin potansiyelinin altında kaldığını belirten Akpolat, bu durumu düzeltmek için araştırma üniversitesi kriterlerini doğrudan atama ve yükseltme yönergesine entegre ettiklerini açıkladı. Patent, dış kaynaklı projeler, Q1 ve Q2 yayınlar, doktora öğrenci ve mezun sayılarının artık akademik yükseltmelerde belirleyici olacağını ifade etti.

Akpolat, bazı kriterleri eleştirerek İnönü Üniversitesi'nin karaciğer naklinde dünyada birinci olmasına rağmen bunun mevcut parametrelerde yeterince karşılık bulmadığını söyledi ve insanlığa, topluma katkının araştırma üniversitesi kriterleri içinde daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Araştırma altyapısı güçlendirildi

Hedef doğrultusunda kurulan Araştırma Koordinatörlüğü altında proje destek ofisi, akademik izleme ofisi, laboratuvar altyapı ofisi, üniversite-sanayi iş birliği ofisi ve uluslararası derecelendirme ofisinin faaliyet gösterdiğini belirten Akpolat, özellikle TÜBİTAK, TÜSEB ve Avrupa Birliği projelerine odaklandıklarını, dış kaynaklı fonların üniversite için kritik önemde olduğunu söyledi.

Akademik performans yapay zeka ile izleniyor

İnönü Üniversitesi'nde akademik performansın artık yapay zeka destekli bir sistemle takip edildiğini söyleyen Akpolat, hangi akademisyenin ne kadar yayın yaptığı, kaç proje ürettiği ve Q1 ile Q2 dergilerdeki yayın durumlarının anlık izlendiğini belirtti. Yüksek performans gösteren akademisyenlerin hem maddi hem manevi olarak ödüllendirildiğini ekledi.

Yeşil Kampüs ve dijital dönüşüm

Akpolat, İnönü Üniversitesi'nin Yeşil Kampüs (GreenMetric) sıralamasında dünyada 135’inci, Türkiye'de ise 11’inci sırada yer aldığını hatırlatarak sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı konularında önemli adımlar attıklarını söyledi. Kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi ile üniversitenin tüm yazılımlarının yerli imkânlarla geliştirildiğini ve siber güvenlik ile veri koruma alanında düzenli testler yapıldığını kaydetti.

Depreme rağmen hedeflerden vazgeçilmedi

Rektör Akpolat, 6 Şubat depremlerinde üniversitenin eğitim binalarının yüzde 55'ini kaybettiklerini hatırlatarak tüm zorluklara rağmen araştırma üniversitesi hedefinden vazgeçmediklerini vurguladı. Fiziki kayıplara rağmen akademik üretimi, kaliteyi ve araştırma kültürünü güçlendirmeye devam ettiklerini ve İnönü Üniversitesi'ni hak ettiği araştırma üniversitesi konumuna taşımakta kararlı olduklarını söyledi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NUSRET AKPOLAT, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE...

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NUSRET AKPOLAT, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE BASIN MENSUPLARIYLA BİRAYA GELDİ.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NUSRET AKPOLAT, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın: Akademik Yayın Sayılarında Önemli Artış
2
Boyabat’ta 'Bir Dokunuş Bin Mutluluk' ile Mesleki Eğitim Sahaya Taştı
3
İnönü Üniversitesi Araştırma Üniversitesi Hedefine Kilitlendi
4
Hitit Üniversitesi'nden Dünya Standartlarında Girişimcilik Hamlesi
5
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fas'ta Eğitim Fuarında Tanıtıldı
6
Emirdağ'da 'Ayın Öğrencileri' Ödüllendirildi — Gürkan Emeksiz Atatürk Ortaokulu'nda
7
Haliliye Belediyesi'nden Gençlere Teknoloji ve Beceri Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları