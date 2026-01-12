OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın: Akademik Yayın Sayılarında Önemli Artış

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, akademik yayın sayılarında kayda değer bir artış sağlandığını duyurdu. Aydın, medya temsilcileriyle yaptığı görüşmede üniversitenin akademik çalışmalarından sağlık hizmetlerine, akreditasyon süreçlerinden görüntüleme yoğunluğuna kadar pek çok konuda bilgi verdi.

Toplantı ve sunum

Toplantı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentte görev yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelinerek gerçekleştirildi. Açılış sunumunu OMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan yaptı.

Akademik başarı ve akreditasyon

Rektör Aydın, OMÜ'de kalite süreçlerinin kararlılıkla sürdüğünü ve meslek yüksekokullarında ilk kez akreditasyon başarısı elde edildiğini vurguladı. Aydın, "Bugüne kadar hiçbir meslek yüksekokulumuz akredite olmamıştı. Çarşamba ve Terme Meslek Yüksekokullarımız bunu başardı. Her yıl 2-3 fakülte ve meslek yüksekokulunu akredite ederek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Akademik yayınlarda yaşanan artışı aktaran Aydın, göreve geldiklerinde bazı öğretim üyelerinin hiç yayın yapmadığını belirterek, "Biz göreve geldiğimizde oran 0.7 idi. Bir hoca bile bir tane bile yayın yapmıyordu. Bu oran birebir olarak yükseldi. Bu oldukça önemli bir başarıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Aydın, "Bunu 1’e 1 oranına yükselttik. Bu oldukça önemli bir başarı. Bu yıl Q1 olarak adlandırılan en nitelikli dergilerde yayın yapan 5 hocamız var. Ayrıca 13 akademisyenimize toplam 85 bin TL açık erişim desteği sağladık. Bu yıl ki ödül teşviki ne kadar olacak, onu belirlemeye çalışıyoruz" diye ekledi.

Sağlık hizmetleri ve MR yoğunluğu

Rektör Aydın, üniversitenin sağlık hizmetleri, organ nakli ve sağlık turizmi konularında da değerlendirmelerde bulundu. MR ve tomografi randevularındaki yoğunluğa dikkat çekerek, yurt dışındaki vatandaşların bu hizmetlere aylarca ulaşamadığını ifade etti: "Yurt dışında bir MR randevusu alıp çekilmesi 9 ayı bulabiliyor. Bizde ise bazı hastalar özel hastanede MR çektiriyor, ardından devlet hastanesinde tekrar çektiriyor, sonra da üniversitemize geliyor. Bu durum tekrar çekimlere yol açıyor. Cihaz almak tek başına yeterli değil; yer, mekân ve teknik personel sorunu da var. Tıp Fakültesi binası yeni yeri ile ilgili henüz netleşen bir şey olmadı. 2026 görüşmelerine kaldı" dedi.

Rektör Yardımcısı Alper Kesten de MR randevularına ilişkin detaylar vererek, "Ücretli emara 1 hafta, ücretsize 3 ay gün veriliyor. Emar cihazlarımız sabah 08.00’de çalışmaya başlıyor ve saat 17.00’ye kadar aralıksız hizmet veriyor. Mesai bitiminden sonra personelimizi ücretsiz çalıştırma imkânımız bulunmuyor. Gün içinde binlerce ücretsiz talep karşılanıyor ve bu talepler sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar kesintisiz sürüyor. Talebin çok yoğun olması nedeniyle mevcut durum devam ediyor. Mesai sonrasında ise ücretini ödeyen hastalar için personelimiz fazla mesai yaparak hizmet veriyor. Görüntüleme hizmetleri 24 saat esasına göre sürdürülüyor. Talep her geçen gün artmasına ve kapasiteyi yükseltmemize rağmen zaman zaman bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor" şeklinde konuştu.

Adli vakalar ve cinsiyet değiştirme iddiaları

Üniversite hastanesinde gündeme gelen cinsiyet değiştirme ameliyatı iddialarına ilişkin Aydın, "Adli merciler tarafından yönlendirilen başvurularda muayeneler yapılıyor. Bunun dışında bir başvuru olmadı. Olsa da kabul etmiyoruz. Sadece adli mercilerden gelen vakaları kabul ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile fakülte dekanları da katıldı.

