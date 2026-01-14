Elazığ'da Taşımalı Eğitime 14 Ocak 2026'da 1 Gün Ara

Elazığ'da taşımalı eğitime 1 gün ara

Don ve aşırı buzlanma riski nedeniyle eğitim durduruldu

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre ilde beklenen aşırı buzlanma ve don riski sebebiyle il merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada yer alan ifadede, "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre ilimizde meydana gelebilecek aşırı buzlanma ve don riski nedeniyle Elazığ il merkezimizdeki taşımalı eğitim kapsamında eğitim-öğretime 14 Ocak 2026 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan, Kovancılar, Alacakaya, Sivrice, Arıcak ve Keban ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

ELAZIĞ İL MERKEZİNDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ