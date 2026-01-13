Bayburt'ta Kar Tatili 14 Ocak 2026 Çarşamba Günü Uzatıldı

Bayburt Valiliği, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 22:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 22:24
Valilikten yapılan açıklama

Bayburt’ta olumsuz hava şartları nedeniyle bugün verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı. İl genelinde eğitime yarın da ara verildi.

Bayburt Valiliği tarafından yapılan duyuruda, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, il merkezi ve ilçelerdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, resmi ve özel okulların yanı sıra kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

