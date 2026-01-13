Bingöl'de Kiğı, Karlıova ve Adaklı'da Eğitime 1 Gün Ara

Kaymakamlıklardan yapılan açıklama

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı, bazı ilçelerde eğitime ara verilmesine neden oldu. Kiğı, Karlıova ve Adaklı kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, devam eden kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Açıklamalarda, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ilçeler genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Yetkililer, güncel hava ve ulaşım koşullarına ilişkin değerlendirmelerin takip edileceğini ve gerekli durumlarda ek önlemlerin alınacağını kaydetti.

BİNGÖL’ÜN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ