Elazığ'da velilere kadına yönelik şiddet ve akran zorbalığı eğitimi

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Şehit Fatih Ercan Ortaokulu öğrenci velilerine yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele ve akran zorbalığı konularında farkındalık eğitimi verildi.

Eğitime katılan velilere, söz konusu konularda farkındalık kazandırılmasının amaçlandığı ve ailelerin konuya dair bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Eğitimlerin devamı

Yetkililer, benzer farkındalık eğitimlerinin il genelinde devam edeceğini bildirdi. Programın, toplumsal duyarlılığı artırmaya ve okul aile iş birliğini güçlendirmeye yönelik olduğu vurgulandı.

