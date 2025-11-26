Elazığ İlçe Müftüleri Kasım Toplantısı Keban’da

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlığında kasım ayı İlçe Müftüleri Toplantısı Keban’da yapıldı; din hizmetleri, eğitim ve koordinasyon ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:34
Elazığ İlçe Müftüleri Kasım Toplantısı Keban’da

Gündem: din hizmetleri, eğitim ve koordinasyon

Elazığ’da kasım ayı İlçe Müftüleri Toplantısı Keban’da gerçekleştirildi. Toplantıya, Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl başkanlık etti.

Toplantıda il genelindeki din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve yaklaşan programlara ilişkin yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca ilçeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Yusuf Bingöl, hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi konusundaki hassasiyetlerini katılımcılarla paylaştı.

Program kapsamında, Keban’ın sembol değerlerinden tarihi Yusuf Ziya Paşa Camii ziyaret edilerek caminin tarihçesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

