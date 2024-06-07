Emine Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere başarı dileği: "Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun"

Emine Erdoğan'dan YKS'ye Girecek Öğrencilere Moral Desteği



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere moral desteği verdi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Emine Erdoğan öğrencilere zihin açıklığı ve başarılar diledi.

"Başarılarıyla hem ülkemizi hem de kendi yarınlarını şekillendirecek tüm değerli öğrencilerimize üniversite sınavında zihin açıklığı diliyorum. İnandığınız yolda emeklerinizin karşılığını alacağınıza olan inancım tam. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun." ifadelerini kullandı.